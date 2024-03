Exibido na faixa "Tela quente" (Globo), na última segunda-feira (18/3), o longa “Vivo ou morto”, de Diego Rocha, foi assistido por 17,4 milhões de pessoas, de acordo com dados do Kantar Ibope Media. Com o resultado, a emissora ficou em primeiro lugar na audiência de TV aberta.

Rodado em Itapecerica, cidade do Centro-Oeste mineiro, “Vivo ou morto” acompanha Chico Santos (Ian Braga), artesão sem muito crédito que decide forjar a própria morte para fugir das dívidas. Com a notícia da suposta morte dele, seu trabalho como artesão passa a ganhar reconhecimento.

O filme conta também com os atores Rejane Faria, Juan Queiroz e Giancarllo Carneiro no elenco. "Vivo ou morto" é produção da Globo Minas, com coprodução da Globo Filmes e da Gibraltar Filmes.