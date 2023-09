Erika Hilton é eleita a segunda melhor deputada do Brasil

O Prêmio Congresso em Foco, que está em sua 16ª edição, tem como missão incentivar a sociedade civil a acompanhar a atuação dos parlamentares e reconhecer aqueles que mais se destacaram em seu mandato ao longo do ano.

Erika é a primeira Deputada Federal negra e trans eleita na história do Brasil. Suas prioridades são temáticas relacionadas à defesa dos Direitos Humanos, o combate à fome,a garantia de saúde pública, e, principalmente, a luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+.

“É muito significativo pra mim ter sido premiada hoje, após essa semana, como a Segunda Melhor Deputada do País. É uma honra poder contar com tamanha confiança do Povo em meu trabalho no meu primeiro ano no Congresso Nacional. Agradeço à organização do Prêmio Congresso em Foco e à todas, todos e todes que votaram em mim e fortaleceram esse mandato que é por todas, todos e todes. Parabenizo também à todas as outras Deputadas que foram escolhidas nessa premiação repleta de mulheres importantes para a nossa Política e para a reconstrução do País. Sigamos!”, escreveu a deputada em suas redes sociais.