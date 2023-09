Vereador de cidade mineira quer proibir menor de 18 anos em Parada LGBT+

1156

Vereador afirmou que o objetivo de projeto é resguardar as crianças e os adolescentes de qualquer exposição que possa comprometer a formação e o desenvolvimento (foto: Creative Commons/Divulgação) A Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU) definiu para o dia 29 de outubro, a data da Parada LGBT+ deste ano na cidade. Ao mesmo tempo, o vereador Cabo Diego Fabiano (PP), por meio de projeto de lei, quer proibir no município, a participação de crianças e adolescentes, mesmo acompanhado dos pais, em eventos do contexto de parada LGBT+.

A assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Uberaba (CMU) informou que depende do vereador ou de sua assessoria, a inclusão do projeto na pauta e, desta forma, ainda não há uma definição da data de votação do mesmo.

Estado de Minas procurou o Cabo Diego e aguarda resposta.



Para uma rádio local, o vereador afirmou que o objetivo do projeto é resguardar as crianças e os adolescentes de qualquer exposição que possa comprometer a formação e o desenvolvimento, de acordo com o ordenamento jurídico. “A educação e a formação de crianças e adolescentes devem ser processadas em ambiente completamente adequado e favorável a um bom desenvolvimento intelectual, psicológico, moral e espiritual”, acrescentou.

O evento

Segundo informações divulgadas pela coordenadora de Políticas LGBT+ de Uberaba, Lucimira Reis, a concentração da parada está prevista para se iniciar às 13h, na rotatória da Avenida dos Advogados, em frente ao Centro Esportivo Professor Murilo Pacheco de Menezes. Em seguida, o trajeto será pela rua Coronel Antônio Rios, passando pela Avenida Nenê Sabino, sendo que o destino final será na Praça Pôr do Sol.

“Será um dia (em 29 de outubro) de muitas atrações. Teremos shows de várias drags de Uberaba e de artistas locais (...) e tem mais surpresas que vamos divulgar em nossas redes sociais e também para a imprensa local, à medida que for se aproximando da data”, destacou.