VÍDEO: criança de 10 anos diz ter sofrido homofobia por pintar as unhas

(foto: Reprodução/Redes sociais) Benim, de 10 anos, viralizou nas redes sociais após sua mãe, Kimberlly Dailher, publicar um vídeo em que o garoto relata ter sido chamado de ‘gay’ por um colega da escola, porque estava com as unhas pintadas.

Segundo o relato, o colega teria dito à Benim: “Ô, seu gay, que unha é essa?”. O garoto respondeu à indagação com: “Eu sou gay por quê? Eu sou um artista, seu boca de sacola”.





Ao pedir para o colega provar porquê ele seria gay, o outro menino fica sem resposta. “Já que você não disse nada, fala para mim uma coisa: onde você aprendeu a falar isso?”, perguntou Benim. O garoto respondeu: “No YouTube, seu zé mané”.





Kimberlly contou que esse não foi o primeiro caso de bullying com teor homofóbico envolvendo Benim:





“Quando Benim pintou a unha, no mesmo dia tive que ter uma conversa complexa com uma pessoa próxima depois de uma fala carregada de preconceito. Não, não sou gay, não tenho lugar de fala nessa pauta. Mas sou mãe, sou filha, sou amiga, sou humana e está tudo bem eu adentrar em pautas que não são a minha realidade, mas que me dão letramento mínimo para conviver em sociedade”.

Veja o vídeo:

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.