Papa Francisco envia carta a grupo pró-LGBT na Austrália

Papa Francisco felicitou o grupo Acceptance por seu 50º aniversário (foto: Marco BERTORELLO/AFP) Um dos grupos católicos LGBTQIA+ mais antigos do mundo, o Acceptance, com sede na Austrália, disse que o Papa Francisco havia parabenizado o grupo por seu 50º aniversário.





Fundado em 1973, o Acceptance se define como um espaço inclusivo, destinado a católicos LGBTQIA , seus familiares e amigos, que prove a justiça social e o companheirismo.

As felicitações vieram por meio da Irmã Jeannine Gramick, uma freira americana que trabalha com a comunidade católica LGBTQIA desde 1971 e mantém contato com o Papa Francisco.





Gramick contou ao pontífice sobre o grupo e seu 50º aniversário este ano. O Papa Francisco pediu para a freira transmitir ao Acceptance suas felicitações pessoais, tornando-a responsável pela entrega da carta.





"A carta do Papa Francisco é um marco significativo para a Acceptance e para a comunidade católica LGBT em geral. Ela reflete uma mensagem de boas-vindas, inclusão, compaixão e aceitação, afirmando o importante papel que temos desempenhado no apoio aos católicos LGBT nas últimas cinco décadas", disse o grupo em nota.

