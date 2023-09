Divinópolis receberá a 18ª Parada do Orgulho LGBT+ no domingo

(foto: Prefeitura de Divinópolis/Divulgação)

Divinópolis, localizada na Região Centro-Oeste, receberá a 18ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ no próximo domingo (24). A celebração acontecerá das 12h às 22h, no final da rua Pitangui, próximo ao antigo Mercado Distrital e terá como tema ‘A Volta da Primavera’.