Afilhada de Carlinhos Maia revela transição de gênero

(foto: Redes sociais/Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora e humorista conhecida como Davi Mateus, que agora se chama Apoline, anunciou na segunda (11) que é uma mulher trans.

Apoline é considerada afilhada artística de Carlinhos Maia. Ela tem mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais e passou um tempo afastada da internet. Agora, a famosa contou que o sumiço se deu em virtude do processo de transição de gênero, ela estava fazendo consultas e procurando um cirurgião plástico para procedimentos, como implante de silicone.

Em relato no Instagram, a humorista diz que nunca se viu no gênero masculino. "Depois dessa notícia talvez as pessoas vão me amar ou me odiar, mas precisam saber dessa notícia. Eu estou em um processo de transição para me tornar uma mulher trans. Eu nunca me vi no corpo de menino, tinha muita vontade, me faltava coragem, apoio e me faltava o dinheiro para fazer algumas cirurgias. Mas, principalmente, a coragem de enfrentar todo mundo", disse ela.

Ela afirma ainda que quer inspirar outras mulheres trans com seu relato. "Hoje venho aqui comunicar o início da transição de Davi Mateus para uma mulher trans, depois de tanto tempo tive a coragem de colocar para fora algo que estava guardado há muito tempo, me sinto feliz, me sinto bem, me sinto decidida e pronta para encarar os desafios da vida, hoje sinto que vim como uma mulher leoa que veio ao mundo com o objetivo de inspirar outras mulheres, hoje oficialmente sou mulher trans", revelou.

Por fim, Apoline falou sobre a mudança de nome e o processo no cartório. "Eu estava muito ansiosa, praticamente não estava dormindo. Às vezes eu falo Davi, assim como para vocês foi uma surpresa, para mim ainda era também. Algumas coisas eu falava no feminino, outras eu falava o Davi. Eu já queria gritar Apoline, mas é todo um processo. Eu já fui ao cartório, minha advogada já está resolvendo toda a situação para a mudança de nome. Às vezes eu vou confundir ainda, assim como seguidores vão também", finaliza ela.