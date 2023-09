MT tem primeira mulher negra a assumir presidência de Academia de Letras

1156

Luciene embreve lançará o seu 15º livro, intitulado 'Saranzal' (foto: Isabela Mercuri/Olhar Direto) A escritora e poetisa Luciene Carvalho tornou-se a primeira mulher negra a assumir presidência de uma Academia de Letras no Brasil no último sábado (16), após eleição que aconteceu na Academia Mato-Grossense de Letras (AML-MT). Cerimônia de posse será no dia 30 de setembro.





Luciene é corumbaense radicada em Cuiabá e vive há 22 anos da poesia, tendo 14 livros publicados, sendo um deles, ‘Dona’, uma das obras literárias exigidas para quem vai se candidatar a uma vaga na Universidade Estadual de Mato Grosso. A poetisa conta que seu encantamento pela declamação surgiu precocemente:

“Era a minha forma de dialogar com o social. Eu era reduzida ao universo familiar e, quando eu precisava me comunicar, me expressava pela poesia”.





O chamado para poesia se potencializou após o falecimento do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, em 1987.





“Senti um chamado interno muito grande para a poesia. Comecei a escrever muito, em fluxo profundo. Foram anos até entender que não havia outra saída, a não ser me render à poesia”, contou Luciene.









“Em um primeiro momento, recusei fortemente. Não me sentia pronta. Reflexões pessoais, com meu companheiro e meus pares, me fizeram entender que talvez tivesse um sentido maior, inclusório, relevante. Mas, para mim, ser presidente não é um trabalho solitário. Estou cercada de pessoas muito competentes, é uma chapa linda, que espero que continuem comigo pelos dois anos de mandato”, contou a poetisa.





Além do ineditismo de uma mulher negra ocupar o cargo, também será a primeira vez que a presidência de uma Academia de Letras será passada de uma mulher para outra. Sobre a importância deste momento, a poetisa expressa gratidão:

