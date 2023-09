Salários de R$ 10 mil: PepsiCo abre trainee para pessoas negras

1156

PepsiCo oferece 11 vagas de trainee para pessoas negras (foto: Flickr/Reprodução) A PepsiCo, empresa multinacional responsável pelas marcas Pepsi e Elma Chips, abriu as inscrições para o seu programa de trainee Next Gen. No total, são 11 vagas – todas destinadas a pessoas autodeclaradas pretas e pardas, conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – com salários de R$ 10 mil, além de benefícios, como vale refeição, Programa de Educação Continuada, e acesso a plataformas de idiomas e treinamentos.









“Para esse ciclo, temos orgulho em reforçar o nosso compromisso com a diversidade, equidade e inclusão, trazendo pela primeira vez na PepsiCo um programa com vagas 100% afirmativas para pessoas pretas e pardas. Essa iniciativa está alinhada ao objetivo da companhia de atingir 30% de lideranças negras até 2025, além de integrar nossos compromissos públicos no pilar racial”, afirma Fabio Barbagli, vice-presidente de recursos humanos da PepsiCo Brasil.





O processo seletivo será todo on-line, com exceção da etapa final, o “Dare To Do More” (Ouse Fazer Mais, em tradução literal), que consiste em um desafio internacional da PepsiCo, relacionado à agenda ESG da companhia.





A previsão de início dos aprovados é dezembro de 2023.