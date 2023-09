Contagem vai oferecer 200 vagas de emprego para PcD nesta quarta-feira (20)

1156

Sine de Contagem promoverá ação que disponibilizará cerca de 200 vagas de emprego para PcD (foto: Sine Contagem/Divulgação) A Prefeitura de Contagem, na Grande BH, vai promover o Dia da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência (PcD) nesta quarta-feira (20/9). A ação será realizada das 8h às 16h na sede do Sine Contagem (Sistema Nacional de Emprego de Contagem), e faz parte da Semana da Pessoa com Deficiência.





O evento ofertará cerca de 200 vagas nas áreas de almoxarife, atendente, açougueiro, auxiliar de padaria, operador de caixa, repositor de mercadoria, estoquista, telemarketing, operador de loja, auxiliar de administrativo, técnico de enfermagem, porteiro, entre outras. No dia, os candidatos poderão ser avaliados por representantes de 11 empresas que estarão no local, mas serão mais de 18 empresas ofertando vagas.









De acordo com a superintendente do Sine , Alessandra Lopes, as empresas participantes fazem esse trabalho inclusivo com muito profissionalismo. “A presença desses representantes da área de Recursos Humanos tem o intuito de acelerar a contratação. São instituições grandes, portanto, é uma oportunidade para que esse público dispute várias vagas em um único dia”, afirmou.





Dentre as empresas confirmadas, estão: Desenvolve Já; Tradimaq; Verdemar; Veminas; Super Nosso; SJ Supermercados; Patrus; Cara Preta; Supermercado Digital; JC Logística; Raia Drogasil; Transcbel; Tambasa; Carrefour; Magnesita; DMA; Rouxinol Viagens, Santa Casa.





Para participar, o candidato deverá comparecer ao Sine Contagem levando Carteira de Trabalho e documento de identificação (CPF ou identidade).





As atividades da Semana da Pessoa com Deficiência em Contagem remetem ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21/9), instituído pela Lei nº 11.133/2005 com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das PcD na sociedade.





A agência do Sine, localizada no Shopping Contagem, também vai participar deste mutirão, porém sem a presença das empresas.





Serviço

Dia da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência

Data: Quarta-feira (20/9)

Horário: 8h às 16h

Local: Sine Contagem - Rua Padre Rossini Cândido, 56, Centro/Sine - Prefeitura Aqui/Shopping Contagem - Av. Severino Ballesteros, 850, Cabral - piso G3