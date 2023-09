Estão abertas as inscrições ao prêmio Culturas Indígenas Vovó Bernaldina

1156

Em novembro de 2018, Bernaldina se encontrou com o Papa Francisco durante audiência geral na Praça São Pedro, no Vaticano, e pediu que o pontífice intercedesse ações do governo (foto: Divulgação) Com inscrições abertas até 2 de outubro, o prêmio Culturas Indígenas Vovó Bernaldina faz parte do edital de premiação Cultura Viva - Sérgio Mamberti, que destinará R$ 33 milhões para contemplar 1.117 iniciativas culturais, divididas em quatro categorias, com prêmios individuais de R$ 30 mil.

Estão entre os objetivos da premiação: incentivar mestres(as) das culturas populares, valorizar as manifestações culturais dos povos indígenas, reconhecer a diversidade cultural e promover atividades culturais que ampliem a Rede Cultura Viva — responsável pelo reconhecimento e a certificação de entidades e coletivos culturais — com a valorização e o incentivo aos Agentes Cultura Viva e aos Pontos de Cultura em redes territoriais e temáticas.





Bernaldina José Pedro — conhecida como ‘Vovó Bernaldina’ — foi uma mestra da cultura Macuxi, etnia que habita a região do Monte Roraima, entre o Brasil, a Venezuela e as Guianas. Além de sua importância cultural, era uma ávida defensora da homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e denunciava a violência contra os povos indígenas. Aos 75 anos, em junho de 2020, Beraldina faleceu após passar 10 dias internada no Hospital Geral de Roraima, por conta de complicações relacionadas à COVID-19.

