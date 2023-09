Feira de empreendedorismo periférico chega a BH

1156

Evento de lançamento oficial da Expo Favela Minas Gerais, no Sebrae (foto: Redes sociais/Reprodução) O evento ‘Expo Favela’, feira de empreendedorismo periférico, chegará pela primeira vez em Belo Horizonte nos dias 15 e 16 de setembro, das 9h às 18h, no Sebrae-MG, localizado na Região Oeste.

Idealizada por Celso Athayde, fundador da Central Única das Favelas (Cufa) e CEO da Favela Holding, conjunto de empresas e startups de periferia, o Expo Favela, nasceu em 2022 em São Paulo e deve chegar a 21 estados em 2023, além de Nova York, Paris e Lisboa.





O tema do primeiro dia será ‘Da inspiração a influência: pretos que vêm movimentando o mercado e deixando legado’ e ‘Futuros empreendedores de sucesso’, do segundo.

Participarão do evento mais de 100 empresas e empreendedores, que estão divididos em três categorias: startup, camelódromo e gastronomia.





O objetivo do evento é dar visibilidade ao empreendedorismo periférico mineiro, além de promover ensinamentos que possam acelerar tais empreendimentos e gerar negócios a partir das oportunidades que surgirão dele.

Marciele Delduque, diretora da Expo Favela Minas e coordenadora Nacional da Central Única das Favelas (CUFA), é quem capitaneia a iniciativa. Natural de Mariana, veio para Belo Horizonte há mais de 6 anos, com o objetivo de conhecer e trabalhar ações sociais, e, atualmente, trabalha diretamente com o empreendedorismo social.

"A Expo Favela é um grande projeto que conecta os empreendedores da favela com os empreendedores do 'asfalto'. Nossa missão é preparar todo um ambiente para que esses empreendedores possam fazer bons e grandes negócios. Convidamos empresas, parceiros, grandes marcas e potenciais investidores para que possam conhecer iniciativas inovadoras que têm acontecido nas favelas de Minas Gerais", explica Marciele.

"O projeto nasce com uma necessidade muito específica: trazer para visibilidade as diversas formas do empreender. Dentro da favela falamos muito sobre o 'corre', que é o empreender de favela. Preparamos o ambiente para que esses empreendedores possam apresentar suas iniciativas inovadoras, para o fortalecimento não só da favela, mas também do mercado", acrescentou a diretora.

A expectativa desta primeira edição é alcançar uma transacionalidade de 10 à 12 milhões de negócios executados de forma direta ou indireta.





Estarão presentes nomes como: o fundador da produtora audiovisual e selo musical Kondzilla, Konrad Dantas; a assistente social CEO da Aquilombar Produções, Fatini; cineasta e diretor brasileiro que disputou uma vaga no Oscar 2023 de melhor filme internacional com “Marte Um”, Gabriel Martins; a atriz e apresentadora, Kayete; a jornalista, Tábata Poline; o rapper e compositor, Renegado; o influencer e humorista, Anderson Profeta; o autor dos best-sellers “Pega a visão” e “A favela venceu”, Rick Chesther; a influencer e consultora de imagem, Ana Justino; e o cantor e compositor, Dudu Nobre. Clique aqui para conferir a programação completa.





Os ingressos custarão entre R$ 7,50 e R$ 30, podendo ser comprados pela plataforma Sympla

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.