Plataforma divulga oportunidades para pessoas com deficiência

1156

Na plataforma, há a opção de colocar a sua localidade e a vaga que deseja, para filtrar as oportunidades que se encaixam nesses quesitos. (foto: Pixabay/Reprodução) O Instituto Ester Assumpção, organização não governamental (ONG) que atua em prol da inclusão da pessoa com deficiência, divulga gratuitamente oportunidades de emprego voltadas a esse público em sua plataforma on-line.





O instituto, que atende os candidatos e as empresas, fica responsável pela localização de oportunidades inclusivas, traçando um plano de trabalho com ações recomendadas. Após a criação do plano, vem a etapa da intervenção, onde é criado há a realização de atividades de sensibilização, treinamento de equipes, adaptação de postos de trabalho e assessoria em Gestão de Pessoas. Na fase seguinte, há o acompanhamento dos contratados, suporte das equipes, treinamentos e desenvolvimentos.

Na plataforma, há a opção de colocar a sua localidade e a vaga que deseja, para filtrar as oportunidades que se encaixam nesses quesitos.









Algumas das oportunidades disponibilizadas por empresas de Minas Gerais são:





Assistente Administrativo;

Assistente de Biblioteca;

Assistente Financeiro;

Operador de cobrança;

Assistente Jurídico;

Auxiliar de expedição;

Ajudante de cargas;

Auxiliar de serviços Gerais;

Conferente;

Jovem Aprendiz.

Para acessar a plataforma de empregos, clique aqui

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.