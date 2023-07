Samarco lança Programa de Trainee para mulheres e pessoas com deficiência

Para concorrer à vaga, é necessário ter formação técnica em automação, metalurgia, instrumentação, mecânica, mineração, geologia, edificações, tecnologia da Informação, eletrônica, eletrotécnica e elétrica. Não é exigida experiência anterior na função para participar do processo seletivo, mas é indispensável ter o curso técnico completo.



"Além de contribuir para inclusão de mulheres, cisgênero e transgênero e de pessoas com deficiência no setor, queremos aumentar as chances de pessoas que residem nos territórios onde a empresa atua, promovendo o desenvolvimento desses profissionais, conforme o nosso propósito de compartilhar valor com a sociedade", disse a gerente de Atração e Desenvolvimento, Adriana França.