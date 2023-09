Excesso de antioxidantes pode acelerar tumores

986

(foto: Freepik)

A vitamina C e outros antioxidantes estimulam a formação de novos vasos sanguíneos em tumores de câncer de pulmão, mostra um novo estudo do Karolinska Institutet publicado no Journal of Clinical Investigation. A descoberta corrobora a ideia de que suplementos dietéticos contendo antioxidantes podem acelerar o crescimento tumoral e a metástase.Através desse estudo, descobriu-se que os antioxidantes ativam um mecanismo que faz com que os tumores cancerígenos formem novos vasos sanguíneos, o que é surpreendente, uma vez que se pensava anteriormente que os antioxidantes possuíam um efeito protetor.Os novos vasos sanguíneos nutrem os tumores e podem ajudá-los a crescer e a espalhar-se. Na realidade, os antioxidantes neutralizam os radicais livres de oxigênio, que podem danificar o corpo e, portanto, são comumente encontrados em suplementos dietéticos. Mas doses excessivamente elevadas podem ser prejudiciais.Não há necessidade de temer os antioxidantes nos alimentos normais, mas a maioria das pessoas não precisa de quantidades adicionais deles, segundo a conclusão dos autores. Na verdade, pode ser prejudicial para pacientes com câncer e pessoas com risco elevado de câncer, finalizam os mesmos.O grupo de pesquisa do professor Bergö já havia demonstrado que antioxidantes como as vitaminas C e E aceleram o crescimento e a propagação do câncer de pulmão, estabilizando uma proteína chamada BACH1.O BACH1 é ativado quando o nível de radicais livres de oxigênio cai, o que acontece, por exemplo, quando antioxidantes extras são introduzidos através da dieta ou quando mutações espontâneas nas células tumorais ativam antioxidantes endógenos. Agora os investigadores conseguiram demonstrar que a activação do BACH1 induz a formação de novos vasos sanguíneos (angiogêness).Embora se saiba que baixos níveis de oxigênio (hipóxia) são necessários para que a angiogénese ocorra em tumores cancerígenos, o novo mecanismo identificado pelos investigadores demonstra que os tumores também podem formar novos vasos sanguíneos na presença de níveis normais de oxigénio.O estudo também mostra que o BACH1 é regulado de forma semelhante à proteína HIF-1α - um mecanismo que recebeu o Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2019 e que permite às células se adaptarem às mudanças nos níveis de oxigénio. O HIF-1α e o BACH1 trabalham juntos nos tumores, mostra a nova pesquisa.Muitos ensaios clínicos avaliaram a eficácia dos inibidores da angiogênese, mas os resultados não foram tão bem-sucedidos quanto o esperado. O estudo abre a porta para formas mais eficazes de prevenir a angiogênese em tumores. Por exemplo, pacientes cujos tumores apresentam níveis elevados de BACH1 podem se beneficiar mais da terapia antiangiogênese do que pacientes com níveis baixos de BACH1.Os pesquisadores usaram uma variedade de métodos biológicos celulares e concentraram a maior parte de seu trabalho em tumores de câncer de pulmão, estudando organoides - pequenos microtumores cultivados em pacientes. Mas eles também estudaram ratos e amostras de tumores renais e mamários humanos. Os tumores nos quais o BACH1 foi ativado, seja por meio de antioxidantes ingeridos ou pela superexpressão do gene BACH1, produziram mais novos vasos sanguíneos e foram altamente sensíveis aos inibidores da angiogênese.O próximo passo será examinar detalhadamente como os níveis de oxigênio e de radicais livres podem regular a proteína BACH1, e continuaremos a determinar a relevância clínica dos nossos resultados. Adicionalmente, novos estudos serão realizados em outras modalidades de câncer, como câncer de mama, rim e pele.