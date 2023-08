Depressão, ansiedade e risco de câncer

986

(foto: Pixabay)





Há muito se suspeita que a depressão e a ansiedade possam aumentar o risco de uma pessoa desenvolver câncer, dentre várias outras doenças. Entretanto, um estudo recente não confirma essa suposição. Em uma análise de vários estudos da Holanda, Reino Unido, Noruega e Canadá, pesquisadores descobriram que a depressão e a ansiedade não estão ligadas a riscos mais altos para a maioria dos tipos de câncer nessa população. A análise foi publicada pela Wiley online no CANCER, um periódico revisado por pares da American Cancer Society.





Sempre pairaram dúvidas sobre se a depressão e a ansiedade poderiam aumentar o risco de câncer, afetando os comportamentos relacionados à saúde de uma pessoa, ou tendo efeitos biológicos no corpo que favoreceriam o desenvolvimento do câncer. Algumas pesquisas apoiaram uma associação entre depressão, ansiedade e incidência de câncer, enquanto outras investigações não encontraram associações ou associações insignificantes.





Para fornecer informações adicionais, Lonneke A. van Tuijl, PhD, do University Medical Center Groningen, e seus colegas examinaram dados do consórcio internacional Psychosocial Factors and Cancer Incidence, que inclui informações de 18 grupos de estudos prospectivos com mais de 300.000 adultos do Holanda, Reino Unido, Noruega e Canadá.





A equipe não encontrou associações entre depressão ou ansiedade e cânceres gerais, de mama, próstata, colorretal e relacionados ao álcool durante um acompanhamento de até 26 anos. A presença de depressão ou ansiedade foi associada a um risco 6% maior de desenvolver câncer de pulmão e câncer relacionado ao tabagismo, mas esse risco foi substancialmente reduzido após o ajuste para outros fatores de risco relacionados ao câncer, incluindo tabagismo, uso de álcool e índice de massa corporal. Portanto, esta análise apóia a importância de abordar o tabagismo e outros comportamentos não saudáveis, incluindo aqueles que podem se desenvolver como resultado de ansiedade ou depressão.