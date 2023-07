Álcool e câncer colorretal em jovens

986

(foto: Marcos Santos/USP)



Em um estudo coreano relatado na revista especializada Journal of Clinical Oncology, os autores descobriram que o aumento da ingestão de álcool pode estar associado a um risco aumentado de câncer colorretal de início precoce. Em um estudo coreano relatado na revista especializada Journal of Clinical Oncology, os autores descobriram que o aumento da ingestão de álcool pode estar associado a um risco aumentado de câncer colorretal de início precoce.

Detalhes do estudo

O estudo envolveu dados de 5.666.576 indivíduos de 20 a 49 anos do Serviço Nacional de Seguro de Saúde da Coreia de 2009 a 2019. Os níveis de consumo de álcool de não bebedor e bebedor leve (referência), moderado e pesado foram definidos como 0, < 10, 10 a < 30 e = 30 g/d para homens e 0, < 10, 10 a < 20 e = 20 g/d para mulheres, respectivamente.

Principais conclusões

Durante uma mediana de 9,1 anos, um total de 8.314 indivíduos foram identificados com câncer colorretal de início precoce. Na análise multivariada, bebedores moderados e bebedores pesados tiveram um risco significativamente aumentado de câncer colorretal de início versus bebedores leves.





A relação dose-resposta entre o nível de ingestão e o risco foi significativa para homens e mulheres. No entanto, o aumento do risco não foi estatisticamente significativo para o consumo moderado ou pesado versus consumo leve entre as mulheres.





A análise por localização do tumor mostrou uma tendência significativa para risco aumentado com ingestão aumentada para o cólon distal, reto e cólon não especificado, mas não para o cólon proximal. Em comparação com bebedores leves, bebedores moderados e pesados tiveram um risco 14% e 27% maior de câncer de cólon distal, respectivamente, e bebedores pesados tiveram um risco aumentado de 15% e 27% de câncer retal e câncer de cólon não especificado, respectivamente. Os não bebedores tiveram um risco 10% menor de câncer retal em comparação com os bebedores leves.





Entre os homens, o consumo excessivo de álcool foi associado a 26%, 17% e 29% de aumento do risco de câncer de cólon distal, retal e cólon não especificado, respectivamente, em comparação com bebedores leves. Entre as mulheres, o consumo moderado de álcool foi associado a um aumento de 47% no risco de câncer de cólon distal em comparação com o consumo leve, e o não consumo de álcool foi associado a uma redução de 14% no risco de câncer retal em relação ao consumo leve.





Foi observada uma relação dose-resposta significativa entre a frequência de consumo de álcool e o risco de câncer colorretal de início precoce, com riscos aumentados de 6%, 14% e 27% para 1 ou 2, 3 ou 4, e = 5 dias bebendo por semana versus não bebedores.





Os investigadores concluíram então que o consumo excessivo de álcool aumenta o risco de aparecimento de câncer colorretal antes dos 50 anos. Assim, são necessárias intervenções eficazes para desencorajar o consumo de álcool entre os jovens e adaptar as abordagens de rastreamento do câncer colorretal para indivíduos de alto risco.