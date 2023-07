Teste sanguíneo prevê risco de morte por câncer de pulmão

986

(foto: Karolina Grabowska/Pexels )

"O câncer de pulmão causa cerca de 25% das mortes por câncer. A detecção precoce melhora as perspectivas de sobrevivência, mas a maioria dos países não faz a triagem" Dr. André Murad







Um teste baseado em sangue desenvolvido por pesquisadores do Centro de Câncer MDAnderson da Universidade do Texas pode prever o risco de um indivíduo morrer de câncer de pulmão quando combinado com um modelo de risco personalizado.





De acordo com novos dados publicados recentemente no prestigiado Journal of Clinical Oncology, um painel de quatro proteínas baseado no sangue (4MP), quando combinado com um modelo de risco de câncer de pulmão (PLCOm2012), pode identificar melhor aqueles com alto risco de morrer de câncer de pulmão do que os critérios atuais da Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos EUA (USPSTF).





Essas descobertas se baseiam em pesquisas anteriores do MD Anderson, demonstrando que o teste de combinação determinou com mais precisão quem tem maior probabilidade de se beneficiar da triagem do câncer de pulmão do que os critérios da USPSTF (Força-Tarefa de Saúde Preventiva dos Estados Unidos).





Este simples exame de sangue tem o potencial de salvar vidas ao determinar a necessidade de rastreamento de câncer de pulmão de forma personalizada. Dados os desafios associados à TC como método de triagem de primeira linha para o câncer de pulmão e o fato de que a maioria dos indivíduos diagnosticados com a doença não atende às diretrizes atuais, há uma demanda urgente por uma abordagem alternativa.





Para este estudo, os pesquisadores do MD Anderson analisaram amostras de sangue pré-diagnósticas do Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO), incluindo 552 indivíduos que mais tarde desenvolveram câncer de pulmão e 2.193 que não. Dos 552 indivíduos diagnosticados durante o período de estudo de seis anos, 70% (387) morreram de câncer de pulmão.





Usando taxas de risco, os pesquisadores avaliaram a relação entre as pontuações de risco geradas pelo modelo de combinação (4MP + PLCOm2012) e a incidência de morte por câncer de pulmão. A combinação mostrou sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo aprimorados em comparação com os critérios USPSTF de 2013 e 2021 para prever a mortalidade específica por câncer de pulmão entre indivíduos que fumaram pelo menos 10 maços-ano (PYs).





O USPSTF recomenda que adultos com risco elevado de câncer de pulmão recebam uma tomografia computadorizada de baixa dose a cada ano, o que demonstrou reduzir as mortes por câncer de pulmão no National Lung Screening Trial de 2011 (NLST). Os critérios USPSTF de 2021 se aplicam a adultos de 50 a 80 anos que têm pelo menos 20 anos de história de tabagismo e atualmente fumam ou pararam nos últimos 15 anos.





Para indivíduos que atualmente não são elegíveis para rastreamento de câncer de pulmão, um teste positivo pode ajudar a identificar aqueles possivelmente em risco de morte por câncer de pulmão. Tem-se assim uma ferramenta que pode ser implantada em todo o mundo, como o futuro da detecção precoce dessa doença.





O câncer de pulmão causa cerca de 25% das mortes por câncer. A detecção precoce melhora as perspectivas de sobrevivência, mas a maioria dos países não faz a triagem. Menos da metade de todos os casos nos EUA estão entre pessoas elegíveis de acordo com as diretrizes do USPSTF.





Embora o exame de sangue possa ser implementado como um teste desenvolvido em laboratório em um futuro próximo, a aprovação da Food and Drug Administration (FDA) provavelmente exigiria avaliação por meio de um ensaio clínico prospectivo.