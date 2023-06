Custo do câncer será de US$ 25 trilhões até 2050. Como reduzir?

986

O câncer continua a ser uma das principais causas de morte, com cerca de 10 milhões de mortes relacionadas ao câncer em todo o mundo em 2022, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). O câncer também é responsável pela maior perda econômica em comparação com outras principais causas de morte em todo o mundo.





Um novo estudo estima o custo econômico global do câncer em US$ 25,2 trilhões (dólares internacionais a preços constantes de 2017) de 2020 a 2050, levando em consideração o tratamento de 29 tipos de câncer em 204 países e territórios. No entanto, a carga econômica e a carga de saúde foram distribuídas de forma desigual entre os países, regiões do mundo e grupos de renda dos países.





Os autores, liderados por Simiao Chem, ScD, do Heidelberg Institute of Global Health, Heidelberg, Alemanha, pedem mais investimentos na triagem, diagnóstico e tratamento do câncer. O estudo foi publicado online em 23 de fevereiro na prestigiada revista médica JAMA Oncology. As descobertas sugerem que investir em intervenções eficazes de saúde pública para reduzir a carga de câncer é essencial para proteger a saúde global e o bem-estar econômico. A OMS e as Nações Unidas emitiram orientações importantes para responder ao ônus do câncer por meio de maior investimento e priorização ponderada de iniciativas políticas relevantes, mas poucos países fizeram progressos significativos em direção às metas internacionais para câncer e doenças não transmissíveis.





A equipe usou um modelo macroeconômico para quantificar o custo de 29 tipos de câncer, incluindo a associação da mortalidade e morbidade relacionadas ao câncer com a oferta de mão-de-obra e o desvio das despesas com tratamento de câncer de poupança e investimentos. Os cinco tipos de câncer com os maiores custos econômicos foram o câncer de traqueia, brônquios e pulmão em INT $ 3,9 trilhões, câncer de cólon e reto (INT $ 2,8 trilhões), câncer de mama (INT $ 2 trilhões), câncer de fígado (INT $ 1,7 trilhão) e leucemia (INT $ 1,6 trilhão).





Quando a equipe se concentrou em países individuais, descobriu que a China enfrenta o maior custo econômico de câncer em INT $ 6,1 trilhões, seguida pelos Estados Unidos com INT $ 5,3 trilhões. A maior carga na China e nos EUA vem do câncer de traqueia, brônquios e pulmão.





Como esperado, o custo é direcionado para países de alta renda, apesar de três quartos das mortes ocorrerem em países de baixa e média renda.





Em um editorial complementar, Gilberto Lopes, MD, MBA, médico brasileiro e diretor associado de oncologia global do Sylvester Comprehensive Cancer Center em Miami (EUA), comentou que estimar o custo global é apenas o primeiro passo e pediu ações para reduzir o ônus. As ações necessárias para melhorar o controle do câncer em todo o mundo incluem o estabelecimento e desenvolvimento de infraestrutura de cobertura universal de saúde, a criação e implementação de planos nacionais de controle do câncer e vacinação contra os vírus mais comuns que causam câncer, bem como o controle do tabagismo e a promoção de dietas saudáveis, exercícios e controle da obesidade.





De fato, estima-se que um investimento de US$ 11,4 bilhões em um conjunto de estratégias básicas de prevenção em regiões com menos recursos do mundo possa levar a uma economia de até US$ 100 bilhões em custos futuros de tratamento de câncer. Para Gilberto Lopes, precisamos aplicar tudo o que já sabemos para resolver o problema se quisermos reduzir o custo econômico global crescente do câncer.