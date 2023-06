Palpei um caroço na mama. É um câncer?

986

(foto: Freepik)



A presença de um caroço ou nódulo na mama pode ser um sinal de câncer de mama. Também pode ser um cisto inofensivo ou uma alteração temporária no tecido mamário causada pelas flutuações hormonais naturais que ocorrem durante o ciclo menstrual.





Então, como saber se um nódulo na mama é cancerígeno?





Tamanho, forma ou textura não são necessariamente definidores de malignidade.





Algumas pessoas descrevem seu câncer de mama comparando seu tamanho, forma ou textura com objetos do cotidiano, como uma ervilha verde ou uma uva sem caroço. “O meu parecia uma bola de gude no começo”, afirma uma paciente, que tinha 38 anos quando notou um caroço no chuveiro. “Mas cresceu muito rapidamente e, quando fui diagnosticado com câncer de mama no ano seguinte, parecia mais uma bola de golfe.”





Ainda assim, os nódulos cancerígenos da mama não parecem iguais para todos os casos. É impossível dizer: ‘se você sente isso, com certeza é câncer de mama'. Os seios de cada pessoa são diferentes. Assim como os tumores. E o que parece mais amolecido para uma pessoa pode parecer duro ou sólido para outra.





Alguns tipos de câncer de mama parecem nódulos ou protuberâncias distintas no tecido. Outros parecem uma “prateleira” logo abaixo da pele. Alguns podem ser facilmente movidos sob a superfície. Outros não podem. E enquanto alguns têm bordas bem definidas, outros não.





O carcinoma do tipo ductal geralmente é mais definido no exame do que o carcinoma lobular, mas as pessoas também podem ter uma mistura desses dois tipos de câncer de mama. A única maneira de se determinar conclusivamente se alguém tem câncer de mama – e que tipo de câncer de mama é – é por meio de imagens de mama e da biópsia do nódulo ou caroço suspeito.





Como é o tecido mamário "normal"?





Existem muitas maneiras de sentir o tecido mamário normal e o câncer de mama. É por isso que os médicos incentivam as pessoas a praticar a autoconsciência sobre os seios. Isso não significa que você precise realizar um autoexame convencional. Em vez disso, aprenda como é o seu próprio tecido mamário por meio de atividades cotidianas, como tomar banho e se vestir.





A chave é conhecer o seu próprio normal.





‘Normal’ é muito subjetivo. E o tecido mamário pode parecer esponjoso ou denso, gorduroso ou irregular. Pode até parecer diferente nas distintas etapas do ciclo menstrual. Mas ninguém vai conhecer seus seios melhor do que a própria pessoa. E qualquer coisa que não seja normal deve ser verificada por um médico.





Os caroços de câncer de mama doem?





A maioria dos cânceres de mama não causa dor, mesmo que apareça inicialmente como um nódulo ou inchaço. Mas a dor ainda pode chamar a atenção para um nódulo, quando um objeto atinge a lateral do seio ou a pessoa acidentalmente passa por algo ou objeto que o comprime. De fato, algumas pacientes relatam que só notaram um caroço depois que um neto as atingiu no peito com um brinquedo ou um cachorro sentou em cima deles e doeu. Mas na maioria das vezes, a dor na mama não está relacionada ao câncer. E a dor por si só não é um sinal de câncer de mama.





As pessoas podem sentir dor ou sensibilidade na área do peito por vários motivos.





A dor nos seios pode ser causada por vários fatores, sejam alterações hormonais, má postura ao sentar em um computador ou tensão extra na parte superior do corpo ao carregar itens pesados, como bolsas, mochilas, crianças ou sacolas de supermercado. A caixa torácica pode ficar cronicamente ‘irritada’ como resultado. É por isso que, ao pressionarmos a lateral da parede torácica de alguém, nove em cada dez vezes, eles dirão: 'Ai'. É um problema comum.





Confie em seus próprios instintos





É importante enfatizar a importância de confiar em seus próprios instintos e saber o que é normal para você. Muitas vezes, as pessoas percebem mudanças em si mesmas que ninguém mais perceberia.





Esse foi o caso de uma paciente que tinha 37 anos quando descobriu um nódulo em 2010. Ela só recebeu o diagnóstico de câncer de mama três anos depois. “Inicialmente, meu médico simplesmente me dispensou”, diz ela. “Mencionei o caroço novamente no ano seguinte, mas não tinha histórico familiar de câncer de mama. Eu também tenho doença fibrocística da mama, então não consegui ninguém para ouvir.





Quando outra paciente tinha 39 anos, ela insistiu em fazer uma mamografia e um ultrassom. Seu médico não viu nada nos filmes e não sentiu nada durante o exame físico. “Mas eu sabia que tinha câncer de mama e, no ano em que fiz 40 anos, minha mamografia finalmente provou isso”, diz ela. É apenas porque elas conhecem seus próprios corpos tão bem que podem perceber essas mudanças mínimas.





Por isso é fundamental buscar sempre uma orientação médica especializada, bem como se submeter aos exames de rastreamento regularmente, igualmente orientados por um especialista.