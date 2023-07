A relação entre o sexo masculino, cromossomo y e o câncer

986

Estudos recentes demonstram que o cromossomo Y, que caracteriza geneticamente o sexo masculino, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de cânceres, principalmente os de cólon e bexiga.









Quando as células tumorais perdem o cromossomo Y que caracteriza as células masculinas, os homens com câncer de bexiga apresentam uma maior agressividade e um prognóstico mais desfavorável de seus tumores. Em contraste, em alguns cânceres de cólon, a presença do cromossomo Y pode piorar os desfechos, sugerindo que o cromossomo Y funcione de maneira diferenciada, dependendo do tipo de câncer no qual ele esteja envolvido.





E esses estudos conseguem atribuir um mecanismo lógico para explicar as diferenças sexuais e seu impacto na carcinogênese e história natural de alguns cânceres; e esse mecanismo está ligado ao cromossomo Y.





Entender as diferenças sexuais no câncer pode assim identificar os pacientes com maior risco de recorrência e, portanto, que necessitam de vigilância mais rigorosa e terapias adicionais ou mais intensivas. Para melhor direcionar o tratamento do câncer, os pesquisadores precisam estudar como a genética opera no contexto do sexo, raça, idade e estilo de vida do paciente. Essas são as características às quais devemos prestar atenção se quisermos contar com todo o potencial da moderna oncologia de precisão.





Diferenças sexuais e câncer





Os machos normalmente têm um cromossomo Y e um X, enquanto as fêmeas têm dois Xs. Mas com o avanço da idade, algumas células masculinas podem perder seu cromossomo Y. Homens com poucos cromossomos Y em suas células sanguíneas, por exemplo, são mais propensos a doenças cardíacas, condições neurológicas e câncer. O que esses estudos realmente revelam é que existem mecanismos moleculares além dos hormônios que podem explicar as diferenças entre os sexos, e talvez precisemos considerar esses mecanismos não relacionados a hormônios quando pensamos nos resultados.





Câncer de cólon: os homens apresentam pior prognóstico se seu tumor portar uma mutação no gene KRAS





Um estudo recente demonstrou que camundongos machos com uma mutação em um gene KRAS, uma gênese cuja proteína é crítica no processo de carcinogênese, têm piores resultados de câncer de cólon do que fêmeas com mutação KRAS ou machos sem mutação. O mesmo é verdade nos seres humanos. O KRAS regula um gene no cromossomo Y, e quando uma mutação KRAS torna o gene associado KDM5D mais ativo, é mais provável que o câncer se espalhe e escape da capacidade do sistema imunológico de reconhecer e atacar tumores, como demonstrado em um elegante estudo publicado recentemente. Isso sugere que homens com câncer de cólon e uma mutação KRAS - que ocorre pelo menos 30% das vezes - devem ser acompanhados com mais cuidado após a cirurgia e talvez receber tratamento extra para melhorar seus resultados. O conhecimento das alterações genéticas que conferem um prognóstico ruim ou favorável é muito útil para os médicos poderem alistar esses pacientes em uma vigilância mais agressiva ou não.





Câncer de bexiga: papel do Y perdido





O câncer de bexiga é mais comum em homens do que em mulheres, mesmo depois de corrigir o estilo de vida masculino, mas as mulheres tendem a ter um resultado pior. Pacientes do sexo masculino cujos cânceres de bexiga perderam o cromossomo Y tão mal quanto as mulheres. Em cânceres de bexiga sem cromossomos Y, o sistema imunológico não funciona tão bem. Soldados imunes conhecidos como células T estavam paralisados e cansados.





As drogas imunoterápicas existentes que destroem proteínas que reduzem a atividade antitumoral das células imunológicas T são mais eficazes em cânceres de bexiga que perderam seus cromossomos Y do que naqueles que ainda os têm. Isso sugere, mas precisa ser demonstrado em ensaios clínicos, que as drogas podem ajudar com mais eficiência os homens cujo câncer de bexiga perdeu seus cromossomos Y. Em outros tipos de tumor, de 2% a 78% das células cancerígenas perder igualmente seus cromossomos Y.





Agora sabemos que esse fenômeno não é exclusivo do câncer de bexiga. A equipe de investigadores planeja agora estudar se o Y perdido em outros tipos de câncer tem o mesmo efeito que parece ter no câncer de bexiga e, portanto, se esses pacientes poderiam se beneficiar da terapia imunológica.