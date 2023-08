Alisadores de cabelo aumentam risco de câncer uterino

986

Um estudo epidemiológico conduzido pelo Instituto Nacional de Saúde americano (NIH) identificou que mulheres que utilizaram produtos químicos para alisar o cabelo tiveram maior risco de desenvolver câncer uterino em comparação com mulheres que não relataram o uso desses produtos. Dados do mesmo estudo sugerem adicionalmente que mulheres negras podem ser mais afetadas devido ao maior uso.Os pesquisadores não encontraram associações com câncer uterino para outros produtos capilares que as mulheres relataram usar, incluindo tinturas de cabelo, descolorantes, luzes ou permanentes.Os dados do estudo incluem 33.497 mulheres norte-americanas com idades entre 35 e 74 anos que participaram do Sister Study, um estudo liderado pelo Instituto Nacional de Ciências da Saúde Ambiental (NIEHS), parte do NIH, que busca identificar fatores de risco para câncer de mama e outras condições de saúde. As mulheres foram acompanhadas por quase 11 anos e durante esse tempo foram diagnosticados 378 casos de câncer uterino.Os pesquisadores descobriram que as mulheres que relataram uso frequente de produtos de alisamento de cabelo, definido como mais de quatro vezes no ano anterior, tinham mais de duas vezes mais chances de desenvolver câncer uterino em comparação com aquelas que não usaram os produtos.Os resultados demonstraram que 1,64% das mulheres que nunca usaram alisadores de cabelo desenvolveriam câncer uterino aos 70 anos; mas para usuários frequentes, esse risco subiu para 4,05%. Essa taxa elevada, que corresponde praticamente ao dobro das taxas observadas nas mulheres que não fizeram uso é considerada preocupante pelos autores.No entanto, é importante contextualizar esta informação - o câncer uterino é um tipo de câncer relativamente raro. Ele representa cerca de 3% de todos os novos casos de câncer, mas é o câncer mais comum do sistema reprodutor feminino nos EUA, com 65.950 novos casos estimados em 2022. Estudos mostram que as taxas de incidência de câncer uterino têm aumentado nos Estados Unidos, particularmente entre mulheres negras.Aproximadamente 60% das participantes que relataram usar alisadores no ano anterior eram mulheres negras autoidentificadas, de acordo com o estudo publicado no Journal of the National Cancer Institute, onde o estudo foi publicado. Embora o estudo não tenha descoberto que a relação entre o uso da conhecida "chapinha" e a incidência de câncer uterino fosse diferente por raça, os efeitos adversos à saúde podem ser maiores para as mulheres negras devido à maior prevalência de uso.Como as mulheres negras usam produtos para alisar ou relaxar o cabelo com mais frequência e tendem a iniciar o uso em idades mais precoces do que outras raças e etnias, essas descobertas podem ser ainda mais relevantes para elas, segundo pontuaram os autores. As descobertas são consistentes com estudos anteriores que mostram que alisadores podem aumentar o risco de câncer relacionado a hormônios em mulheres.Os pesquisadores não coletaram informações sobre marcas ou ingredientes dos produtos capilares usados %u200B%u200Bpelas mulheres. No entanto, no artigo, eles observam que vários produtos químicos encontrados em alisadores (como parabenos, bisfenol A, metais e formaldeído) podem estar contribuindo para o aumento do risco de câncer uterino observado. A exposição química decorrente do uso de produtos capilares, principalmente os alisantes, pode ser mais preocupante do que outros produtos de higiene pessoal devido ao aumento da absorção pelo couro cabeludo, que pode ser agravada por queimaduras e lesões causadas pelos alisadores.