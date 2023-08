A incidência de câncer nos EUA continua a aumentar

986

(foto: Freepik)

A taxa de incidência de câncer de início precoce aumentou significativamente nos Estados Unidos entre 2010 a 2019, especialmente a dos tumores gastrointestinais, de acordo com um estudo recentemente publicado por Koh e colaboradores na prestigiada revista médica JAMA Network Open.Embora o câncer seja tradicionalmente considerado como uma doença de indivíduos mais velhos, dados recentes indicam um aumento acentuado na incidência de cânceres diagnosticados entre pessoas com menos de 50 anos de idade, identificados assim como cânceres de início precoce.Esses tumores afetam uma variedade de sistemas orgânicos, incluindo mama, cólon e/ou reto, pâncreas, cabeça e pescoço, rins e órgãos reprodutivos. O aumento dos cânceres de início precoce está provavelmente associado ao aumento da incidência da obesidade, bem como às alterações nas exposições ambientais, como o fumo e a gasolina/diesel, os padrões de sono, a falta de física, a microbiota e a exposição transitória a variados compostos cancerígenos.Estudos anteriores avaliaram padrões de incidência de certos tipos de cânceres de início precoce. No entanto, os pesquisadores escreveram que uma visão geral atualizada e abrangente ainda não foi relatada. Assim, conduziram um estudo de coorte de base populacional para caracterizar padrões de incidência de câncer de início precoce nos Estados Unidos de 2010 a 2019 e para melhor entender os cânceres com as taxas de incidência de crescimento mais rápido.Os pesquisadores analisaram dados de 562.145 pacientes com câncer de início precoce de 17 registros do Instituto Nacional do Câncer americano, mais especificamente os arquivos de Vigilância, Epidemiologia e Resultados Finais. Eles extraíram taxas de incidência padronizadas por idade por 100 mil pessoas para cânceres de início precoce, com taxas ajustadas por idade à população geral dos EUA.Koh e colegas descobriram que as taxas de incidência de câncer de início precoce aumentaram globalmente durante o período do estudo, com uma variação percentual anual (APC) de 0,28%. Eles também relataram um aumento entre as mulheres, mas uma diminuição nos homens. Os pesquisadores descobriram adicionalmente que o câncer de mama foi responsável pelo maior número de casos incidentes em 2019 (n = 12.649) e os cânceres gastrointestinais foram responsáveis %u200B%u200Bpelas taxas de incidência de crescimento mais rápido de 2010 a 2019.Entre os cânceres gastrointestinais, aqueles com as taxas de incidência de crescimento mais rápido estavam em: pâncreas (APC = 2,53); ducto biliar intra-hepático (APC = 8,12%); e apêndice (APC = 15,61%). Em contraste, a taxa de incidência de câncer entre indivíduos com 50 anos ou mais diminuiu significativamente durante o período do estudo (APC = 0,87%), de acordo com os investigadores.Juntamente com a disparidade entre homens e mulheres, os investigadores observaram vários outros: o aumento do câncer de início precoce ocorreu desproporcionalmente entre indivíduos com idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos, aqueles que são índios americanos ou nativos do Alasca e aqueles que são asiáticos ou das ilhas do Pacífico.As conclusões gerais desse importante estudo devem ter implicações para o desenvolvimento de estratégias de vigilância e prioridades de financiamento. Há uma necessidade de informar os profissionais de saúde sobre a crescente incidência de câncer de início precoce, e as investigações de possíveis tumores devem ser consideradas quando clinicamente apropriado, mesmo em pacientes com menos de 50 anos. Estes dados serão úteis para especialistas em saúde pública e decisores políticos de saúde e servirão como um apelo à acção para futuras pesquisas sobre os vários factores ambientais que podem estar associados a este padrão preocupante.Finalmente, deve-se ressaltar que é surpreendente que os fatores de risco associados ao aumento da incidência do câncer sejam largamente evitáveis. Obesidade, consumo de tabaco e álcool, estilo de vida sedentário, bem como diminuição da qualidade, falta de descanso adequado - infelizmente, tudo isso foi exacerbado durante a pandemia de COVID-19, e estudos futuros serão muito reveladores no que diz respeito ao impacto que a COVID-19 teve sobre esses fatores de risco evitáveis %u200B%u200Bem populações mais jovens.Além disso, é importante examinar a causa subjacente de todos esses problemas, com foco na saúde mental e na dieta alimentar, bem como nos determinantes sociais da saúde que influenciam estes fatores de risco. A história é provavelmente complexa e multifatorial, mas todos os caminhos apontam para um foco renovado no bem-estar dos indivíduos e de toda a população. Além de investigar os biomarcadores genéticos e epigenéticos subjacentes da doença, é sensato explorar soluções centradas na redução de doenças crónicas e evitáveis %u200B%u200Bpara inverter a tendência de aumento das taxas de malignidade numa população que tem uma esperança de vida mais longa.