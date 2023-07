Anielle Franco anuncia programas para mulheres de grupos minoritários

1156

Segundo Anielle, o objetivo do programa é aprofundar a história do povo negro (foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) A Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, anunciou na última quinta-feira (13) a criação do programa “Atlânticas - Programa Beatriz Nascimento de Mulheres na Ciência”, que irá oferecer bolsas de doutorado e pós-doutorado no exterior para mulheres negras, quilombolas, indígenas e ciganas.





Nascida em 1942, a sergipana Beatriz Nascimento foi uma historiadora, professora, poeta e ativista pelos direitos da comunidade negra e das mulheres. Quando em vida, Beatriz criticou fortemente a academia, pela falta de pesquisas que se aprofundavam na história do povo negro no Brasil.

O programa, resultado de uma parceria entre o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério das Mulheres, o Ministério dos Povos Indígenas e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), receberá um investimento de R$7 milhões.





Para participar do programa, é necessário encaixar-se nos critérios de elegibilidade. As mulheres elegíveis deverão estar matriculadas regularmente em cursos reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como aquelas que concluíram programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES.





O anúncio oficial do programa será no dia 20 de julho, em Belém (PA). Lá, serão divulgados mais detalhes sobre as inscrições, assim como os requisitos.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.