Jornalista usa aplicativo para auxiliar deficiente visual em tarefas domésticas

Ana Luiza Guimarães auxiliou homem com rótulo de marmita (foto: Instagram/Reprodução) A jornalista Ana Luiza Guimarães, apresentadora do RJTV, da TV Globo, foi gravada por sua filha, Beatriz Lobo, usando um aplicativo que permite que interessados se voluntariem para prestar auxílio a pessoas com deficiência visual.

Para tornar-se voluntário do aplicativo ‘Be My Eyes’ — ‘Seja Meus Olhos’, em português — é necessário inscrever-se após fazer o download do mesmo, e, a partir de então, os inscritos receberão uma ligação de vídeos assim que algum deficiente visual precisar de ajuda.



No aplicativo também há a opção de ‘Auxílio Especializado’, que conecta o usuário diretamente com agentes de suporte ao cliente de empresas parceiras.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.