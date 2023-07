Corpos Sem Filtro: exposição no Memorial Vale é um convite a narrativas PCD

1156

(foto: HB Audiovisual/Divulgação) O Memorial Vale vai sediar a exposição ‘Corpos Sem Filtro: narrativas visuais de mulheres com deficiência’, derivada da pesquisa acadêmica desenvolvida e defendida por Fatine Oliveira, na UFMG, em julho de 2021. O trabalho foi estimulado pelas vivências de mulheres com deficiências e aborda questões de gênero, identidade e, principalmente, capacitismo





A oportunidade surgiu após o lançamento do edital ‘Novos Pesquisadores’, no ano passado. Após Fatine ser aprovada, houve reuniões recorrentes com a curadora, Camila Similhana, e com o educativo: “Queríamos materializar algo que era metafísico”, disse Fatine.

(foto: HB Audiovisual) Fugindo do ‘olhar clínico’ e de narrativas de superação, a exposição leva o público a observar como os afetos surgem nos percursos de mulheres com deficiência que optam por se apresentar nas plataformas digitais, caracterizadas por Fatine como ‘mulheres incríveis que tiveram suas histórias invisibilizadas’.





As mulheres que protagonizam as fotos presentes no espaço também estavam presentes na pesquisa e participaram de todo o processo, enviando as fotos que tiraram de si mesmas.





Disponível até o dia 3 de setembro, a exposição tem entrada gratuita.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.