Governo do estado investe em fortalecimento dos Conselhos de Pessoas Idosas

A Sedese-MG abriu, na última quarta-feira (5/7), 2,5 mil vagas para o Curso Foco MG (foto: Armando Júnior/Sedese)



A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG) abriu, na última quarta-feira (5/7), 2,5 mil vagas para o Curso Foco MG - Fortalecimento dos Conselhos e Fundos Municipais da Pessoa Idosa em Minas Gerais. As inscrições e a capacitação são feitas online e o curso conta com carga horária de 60 horas.





A capacitação pode ser feita por agentes públicos estaduais e municipais, estudantes universitários e membros da sociedade civil como um todo. Dentre os temas abordados, estão “Bases Constitucionais e Normativas para o Fortalecimento dos Conselhos de Direitos à Pessoa Idosa”; “As Políticas e a Rede de Proteção à Pessoa Idosa”; “Composição, Organização e Planejamento”; “Atuação dos Conselhos Municipais de Direitos da Pessoa Idosa”; e “Fundos de Direitos do Idoso".









As inscrições atendem ao público em geral e podem ser feitas até o dia 22 de julho via portal do Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos (SER-DH). O curso começa no dia 28 do mesmo mês e será realizado à distância por meio da plataforma Moodle.





Com carga horária de 60 horas e duração de três meses, para finalizar a formação e ter acesso ao certificado, é preciso que o aluno obtenha média de, pelo menos, 60% de aproveitamento em cada módulo do curso.





A ação é disponibilizada pela Sedese-MG, por meio da Escola de Formação em Direitos Humanos (EFDH) e foi cedida pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa com parceria da Universidade Federal de Viçosa (UFV)