Instituto oferece curso de gestão para jovens e pessoas com deficiência

Podem se inscrever jovens de 15 a 29 anos e também pessoas com deficiência a partir de 16 anos, desde que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio na rede pública (foto: Rodrigo Rodrigues/Divulgação)



O Instituto da Oportunidade Social (IOS) está com vagas abertas para o curso de formação profissional em Gestão Empresarial. Ao todo, 200 pessoas poderão ser contempladas com a vaga para ter acesso às aulas e conteúdos.





O curso ocorrerá de forma presencial, com as aulas sendo ministradas nos campi Barreiro e São Gabriel da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Podem se inscrever jovens de 15 a 29 anos e também pessoas com deficiência a partir de 16 anos, desde que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio na rede pública.









De acordo com a superintendente do Instituto, Kelly Lopes, o objetivo do curso profissionalizante é garantir o máximo de preparo desses jovens com o foco na integração no mercado de trabalho.





Leia também: 'Menos juridiquês': o projeto que defende linguagem simples para justiça ser mais democrática "Todos os nossos cursos contemplam na grade curricular conceitos e práticas de vivência corporativa, que ensinam o aluno a elaborar e-mails, apresentações, participar de reuniões, ter visão de negócio e, até mesmo, desenvolver briefing de um produto", destacou.

Os alunos formados ao fim do curso poderão participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca vagas de emprego durante três anos após a formação do aluno, principalmente, entre as empresas que são parceiras da instituição.