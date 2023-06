Sisu 2: resultado e lista de espera já estão disponíveis

462

Sisu 2 é referente as notas do enem 2022 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press.)

O Sistema de Seleção Unificada referente ao segundo semestre de 2023 já está com os resultados disponíveis para aqueles que se inscreveram no prazo indicado. O sistema é uma forma de ingressar nas universidades públicas do país através das notas do Enem de 2022 e iniciar as aulas no segundo semestre.

Para os que não conseguiram entrar nas vagas desejadas, a lista de espera já está disponível pelo site do Governo. Os estudantes interessados têm até o dia 4 de julho para manifestar interesse pela lista. Os aprovados têm o período de 29 de junho até 4 de julho para se inscreverem nas universidades.

A convocação da lista de espera iniciará no dia 10 de julho.

Os processos podem ser realizados pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior – Sisu. Para acessar, você precisa apenas do seu CPF e da senha que criou na conta Gov. Após, basta seguir os passos indicados pela plataforma e acompanhar sua posição no ranking.

Ao todo, foram registradas%u202F578.781%u202Finscrições%u202Fem cursos ofertados nesta edição.%u202FO número é a soma das opções que os%u202Finscritos%u202Fselecionaram para concorrer%u202Fno%u202Fprocesso seletivo, já que os%u202Fcandidatos podem selecionar até duas opções de cursos ofertados.%u202F%u202F%u202F%u202F%u202F