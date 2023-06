Inscrições para Sisu 2023 abrem nesta segunda e seguem até quinta (22)

462

Começa nesta segunda (19/6) as inscrições para o Sisu 2023 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

As inscrições para o Sisu 2023 (Sistema de Seleção Unificada) estão abertas a partir desta segunda (19/6) e seguem até a quinta (22/6).

A inscrição ao Sisu é gratuita e feita, exclusivamente, pela internet neste site.

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 27 de junho. As matrículas serão efetuadas de 29 de junho a 4 de julho. O prazo para participar da lista de espera é de 27 a 4 de julho e a convocação dos candidatos em lista de espera ocorre a partir de 10 de julho.

Podem inscrever-se todos os estudantes que participaram da última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e que obtiveram nota na prova de redação maior do que zero e não declararam estar na condição de treineiro ao se inscrever no Enem.

O Sisu reúne todas as vagas disponibilizadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, em especial, as ofertadas por instituições federais. O sistema é gerido pelo MEC (Ministério da Educação). O sistema faz a seleção dos estudantes com base na nota do Enem.

Os candidatos são selecionados, de acordo com suas opções, por ordem de maior classificação, em cada uma das duas edições anuais do Sisu, até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência.

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com as informações de login e senha para acesso aos serviços digitais do governo federal, mediante uma conta no gov.br. Se você ainda não possui cadastro na página gov.br clique aqui para criar sua conta e se inscrever no Sisu.

No momento em que o candidato realiza o login no Sisu, o sistema recupera, automaticamente, as notas dele obtidas na edição do Enem válida para o processo seletivo.

No ato da inscrição, o candidato escolhe até duas opções de curso dentre as ofertadas em cada processo seletivo do Sisu. É possível alterar as opções de curso durante todo o período de inscrições. A inscrição válida será a última registrada no sistema.

Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso indicadas no ato de inscrição ainda pode disputar uma das vagas por meio da lista de espera do Sisu. Fique atento também aos prazos para manifestar interesse em participar da lista de espera.

As vagas ofertadas no Sisu são distribuídas conforme determinação da Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) e, ainda, de acordo com as políticas e ações afirmativas que podem ser adotadas por instituições públicas de ensino superior, como vagas reservadas e aplicação de bônus sobre a nota do candidato que atenda o perfil indicado pela instituição. De acordo com as especificações da instituição, o sistema faz, automaticamente, o cálculo e gera uma nova nota, que é apresentada ao candidato.