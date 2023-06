CEFET oferece 524 vagas em cursos de graduação para o 2° semestre

462

CEFET abre vagas para cursos de graduação (foto: CEFET-MG/Divulgação) O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) oferece 524 vagas para os cursos de graduação relativas ao 2º semestre, distribuídas entre os câmpi de Belo Horizonte, Curvelo, Leopoldina e Varginha.





As inscrições podem ser feitas pelo site do Sistema de Seleção Unificada (SiSU-MEC) entre os dias 19 a 22 de junho. Serão consideradas as notas dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) edição 2022.









As oportunidades do SRV são direcionadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, formados na Educação de Jovens e Adultos (EJA), que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e pelos sistemas estaduais de ensino.





Ainda há reservas para estudantes com renda familiar mensal bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita e para pretos, pardos e indígenas, sempre respeitando a ordem de classificação dos candidatos.





Os candidatos interessados devem verificar as informações constantes no Termo de Adesão do CEFET-MG ao SiSU-MEC. O resultado da chamada regular será publicado no dia 27 de junho nos sites do SiSU e da Coordenação de Processos Seletivos (Copeve).