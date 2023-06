Termina nesta sexta-feira prazo de inscrição para o Enem 2023

462

Inscrições encerram hoje; confira horários de prova (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O edital com o cronograma e as regras para o Enem 2023 foi publicado no início do mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado.

A publicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) traz também critérios para correção das provas e procedimentos para pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso, que podem ser acessadas na Página do Participante.

