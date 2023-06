Inscrições para o Enem começam nesta segunda (5/6); confira prazos e taxas

462

Estudantes tem até o dia 16 de junho para se inscrever no Enem (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam hoje, e os interessados em participar têm até o dia 16 deste mês para fazer o cadastro na Página do Participante . A taxa de inscrição é R$ 85 e deve ser paga até o dia 21. As provas serão aplicadas em 5 e 12 de novembro,









A publicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) traz também critérios para correção das provas e procedimentos para pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso.





Os gabaritos das provas objetivas serão publicados em 24 de novembro no portal do Inep. Já os resultados individuais serão divulgados em 16 de janeiro de 2024 no mesmo site.





Avaliação

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).





Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).





Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.