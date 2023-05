Como ser aprovado em Medicina na Ciências Médicas de Minas Gerais

462

Umas das mais tradicionais e reconhecida Faculdade de Medicina do Brasil foi fundada em 1950, época de muita carência em vagas para o curso em Minas Gerais. Há 73 anos, o doutor e professor Lucas Monteiro Machado em conjunto com outros profissionais criou o que viria ser a melhor faculdade de Medicina de Minas Gerais, de acordo com o Enade 2019 (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), e a segunda melhor do Brasil.

Ao longo dos setenta e três anos de existência, a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais já formou mais de 6.800 (de acordo com o website da instituição) alunos em diversos cursos voltados a saúde. Nos últimos anos a Faculdade vem investindo em robótica, além de oferecer projetos de pesquisa e extensão, intercâmbios internacionais e Laboratório de Simulação Realística.

Vestibular e Dicas

Este ano os vestibulandos tiverem uma surpresa no novo edital para o curso de Medicina. O curso teve alteração no número de vagas. No ano passado foram oferecidas 167 vagas para ampla concorrência, já para o próximo vestibular (2023 2º semestre) as vagas foram reduzidas para 44, o que assustou alguns alunos. De acordo com o Diretor do Colégio e Pré-vestibular Determinante, Rafael Ribeiro, a mudança no número de vagas deverá ser exclusiva para esse vestibular: “acredito que já no próximo vestibular será ofertado mais vagas no curso de medicina”.

Outra mudança foi a exclusão da prova dissertativa de Biologia e Química do vestibular. Também tivemos alteração na quantidade de questões na Biologia (aumento de 5) e no peso das disciplinas. Para o fundador e professor de física e matemática do Colégio e Pré-vestibular Determinante, Renato Ribeiro, as alterações não tem grande impacto para quem está se preparando para o vestibular: “é importante entender que o aluno que já possui uma carga de conhecimento alta está apto para qualquer modelo de vestibular, não importa se é para fazer 15 ou 20 questões de biologia, ele estará preparado. É claro que com a redução de vagas a concorrência aumento, mas eu sempre digo para os alunos... você só precisa de uma vaga, então bora estudar, fazer o melhor!”.

Ainda de acordo com o professor Renato Ribeiro, o segredo para o vestibular de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais está nas seguintes disciplinas: PORTUGUÊS, BIOLOGIA e REDAÇÃO (SIM, nessa ordem)! Então é fundamental você se preparar forte para as 3 disciplinas! Outro detalhe IMPORTANTE é gabaritar as 5 questões de Língua Estrangeira. É normal o aluno que passar acertar todas as questões nessa disciplina.

Elencamos aqui algumas mais dicas para você se preparar para o vestibular:

Estude com prioridade PORTUGÊS e BIOLOGIA

Faça pelo menos 1 redação por semana

Treine com simulados

Refaça os simulados passados (muito importante)

Estude as Obras Literárias

Distribua suas atividades fixas da semana

Mantenha suas atividades física, corpo e mente em sintonia

Estudo de Obras Literárias

A prova de Português do vestibular de Medicina da CMMG cobra em médica 25% das questões voltadas para as obras literárias, por isso é importante o vestibulando estudar todos os livros divulgados pela instituição. Para o próximo vestibular temos as seguintes obras:

Encontro Marcado , de Fernando Sabino

, de Fernando Sabino As meninas, de Lygia Fagundes Telles





O Colégio e Pré-vestibular Determinante, que ficou em primeiro lugar nos vestibulares de 2020, 2021 e

2022 produziu e liberou gratuitamente o estudo da obra Encontro Marcado. Assista ela abaixo:

Sobre o Colégio e Pré-vestibular Determinante

A instituição é referência em Belo Horizonte e está comemorando 10 anos de fundação. Sua metodologia é baseada no Sistema de Aprendizado para auxiliar cada aluno(a) em sua individualidade.

A escola é líder de aprovações nos cursos mais concorridos, como Medicina. No Sisu de 2023 ficou em 1º na Medicina UFMG entre os pré-vestibulares de Minas Gerais, além do 1º lugar em medicina na CiênciasMédicas nos anos 2021, 2022 e 2023. A instituição acredita que em um mercado altamente competitivo estudar em uma Universidade reconhecida pela sua competência e qualidade é de grande importância para o sucesso de seus alunos.

