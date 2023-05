Senac oferece 1.020 vagas para cursos técnicos gratuitos

462

Os interessados devem estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio e/ou ser trabalhador empregado ou desempregado (foto: Senac-MG/Divulgação) O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está oferecendo 1.020 vagas em cursos técnicos gratuitos para jovens de 16 e 17 anos, na modalidade de Ensino à Distância (EaD). As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de junho pelo portal EAD. O início das aulas está previsto para 3 de julho.

As vagas disponíveis abrangem oito cursos técnicos, em administração, logística, qualidade, recursos humanos, secretariado, contabilidade, segurança do trabalho e meio ambiente.





Os interessados devem estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio e/ou ser trabalhador empregado ou desempregado. Além disso, a renda familiar mensal per capita familiar do inscrito do estudante não pode ultrapassar o valor de dois salários mínimos (R$ 2.640).

Cursos ofertados e quantidade de vagas

Técnico em Administração: 296 vagas

Técnico em Logística: 134 vagas

Técnico em Qualidade: 97 vagas

Técnico em Recursos Humanos: 151 vagas

Técnico em Secretariado: 22 vagas

Técnico em Contabilidade: 93 vagas

Técnico em Segurança do Trabalho: 207 vagas

Técnico em Meio Ambiente: 20 vagas

Serviço

Inscrições: Até 16/06/23

Onde se inscrever: Portal EAD

Início das aulas: 03/07/23

Total de vagas: 1.020