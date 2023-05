Inscrições abertas para o Encceja 2023

462

As inscrições para o Encceja vão até o dia 2 de junho (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As inscrições para o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) 2023 estão abertas a partir desta segunda-feira (22) e seguem até o dia 2 de junho. As inscrições podem ser feitas no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Para realizar a inscrição para o Encceja 2023 é necessário ter CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) emitido pela Receita Federal. O Encceja, realizado pelo Inep, é usado para aferir competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental ou Ensino Médio na idade adequada.

O exame é aplicado pelo Inep, mas a emissão do certificado e declaração de proficiência é responsabilidade das Secretarias Estaduais de Educação e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que firmam Termo de Adesão ao Encceja.

Para fazer o exame é preciso ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização da prova, para quem busca a certificação do Ensino Fundamental; ou ter, no mínimo, 18 anos completos, para quem quer a certificação do Ensino Médio. O Exame, segundo o Inep, é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma proposta de redação.

As provas do Ensino Fundamental avaliam: Ciências Naturais; Matemática; Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação; História e Geografia.

As provas do Ensino Médio avaliam: Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia); Matemática e suas Tecnologias; Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física); Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia).

O Exame tem quatro aplicações, com editais e cronogramas distintos: Encceja Nacional para residentes no Brasil, Encceja Nacional PPL, para residentes no Brasil privados de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas, Encceja Exterior, para brasileiros residentes no exterior, e Encceja Exterior PPL, para residentes no exterior privados de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas.

As aplicações fora do Brasil são realizadas em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. A aplicação da prova está marcada para o dia 27 de agosto. A divulgação dos resultados deve acontecer em 22 de dezembro.