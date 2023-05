Como o sistema híbrido irá te ajudar a ser aprovado no Enem 2023

Aline Medeiros professora de Português do Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: divulgação)

A pandemia trouxe um componente obrigatório para a sala de aula e o ensino em geral: grande uso de tecnologias educacionais. Essa conversão digital começou quando a prefeitura de Belo Horizonte (ou de sua cidade) decretou o lockdown (encerramento das atividades presenciais). Com essa mudança forçada, o uso

da tecnologia se tornou essencial nos colégios e pré-vestibulares, impulsionando as atividades digitais no processo de aprendizado, principalmente com o uso do SISTEMA HÍBRIDO.

Rafael Ribeiro, diretor do grupo Determinante (foto: agência Brasil)





A inclusão do SISTEMA HÍBRIDO trouxe grande inovação nos processos diários da escola. Foram necessários uma readaptação e muito treinamento para todo o corpo discente e equipe das instituições educacionais do país. De acordo com o Diretor de Negócios do grupo Determinante, Rafael Ribeiro, o setor evoluiu 10 anos em 2: "foi necessário a conversão rápida e eficiente para o digital, transformando todo o processo presencial em uma experiência VIRTUAL completa".





Mas afinal de contas, o que é SISTEMA HÍBRIDO? De acordo com a Plataforma SAS, o sistema híbrido de ensino é uma modalidade que combina práticas presenciais e remotas por meio do uso de ferramentas digitais. O ato de educar sempre permeou por espaços e tarefas diferentes, desta forma vemos que a

educação sempre foi, em sua base, híbrida.





Essa modalidade tem diversas aplicabilidades no cotidiano das instituições de ensino. Como por exemplo, acesso ao vivo ou gravado das aulas de qualquer região, interação para tirar dúvidas, e muito mais, basta o aluno ter acesso a um dispositivo móvel com internet.





Larissa estudante de medicina da UFJF ex-aluna do Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: divulgação)





Quais os benefícios do sistema híbrido de ensino?

Um dos grandes benefícios do uso do sistema como estratégia é a flexibilidade oferecido aos alunos e aos professores. Por exemplo, se um dia o estudante tiver um problema de locomoção para a instituição ele pode assistir e participar da aula, mesmo à distância. Podemos também citar outro benefício, como o aluno ter liberdade para seguir uma trilha de estudo mais eficiente e adaptável a suas reais necessidades.





De acordo com a Plataforma Sas, “no sistema híbrido de ensino, os alunos são os maiores protagonistas no seu processo de aprendizagem, configurando esse modelo como uma metodologia ativa.”





De acordo com A Pirâmide de Aprendizagem de William Glasser, os métodos mais passivos, como leitura, possuem menor retenção do conhecimento do que os métodos mais ativos. Veja a tabela abaixo:





Pirâmide de William Glasser (foto: divulgação)





Também listamos mais alguns benefícios do SISTEMA HÍBRIDO:





Aprender na prática

Desenvolvimento de autonomia

Otimização de tempo

Retenção

Maior engajamento

Práticas colaborativas

Rastreabilidade de atividade

Diagnósticos assertivos

Extensão da sala presencial