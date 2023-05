Como funciona o Poder Judiciário brasileiro e suas aplicações no Enem

O Judiciário é um dos três Poderes da União, que, de acordo com a Constituição Federal, deve funcionar de forma harmônica e independente em relação aos outros dois, o Executivo e o Legislativo.

Em linhas gerais, é papel do Judiciário garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos, aplicando as leis e julgando as pessoas e as instituições que não as cumprirem. Sua estrutura é composta por vários órgãos organizados hierarquicamente e que atuam dependendo da matéria que será julgada e das partes envolvidas.





Em relação às competências, temos a Justiça Comum (formada pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual) e a Justiça Especializada (Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar). A Justiça Especializada julga matérias relacionadas às suas competências específicas, enquanto a Justiça Comum é responsável pelas demais, sendo que a Federal atua em causas em que a União, autarquias ou empresas públicas federais sejam uma das partes (autoras, rés, assistentes ou oponentes).