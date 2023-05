Escola de BH elabora cronograma de livros para os Vestibulares de Inverno

*Conteúdo produzido por Flávio de Castro

Estão chegando os vestibulares de Inverno! Os próximos dias serão intensos e prometem muita leitura, frio e café! Para ajudar a vida de quem vai prestar as principais provas do meio do ano, elaboramos um cronograma com dicas específicas para as obras de cada vestibular. Então aqueça-se bem e tome nota!





1. UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

O primeiro exame de qualificação do vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro ocorre logo no começo de junho, no dia 04. Para essa etapa do exame seletivo o candidato deverá ler o livro “Meu amigo pintor”, de Lygia Bojunga. Trata-se de um livro infantil que resvala em temas considerados tabus e, por assim dizer, “adultos.” Seu enredo retrata uma linda amizade entre o narrador, um menino de 9 anos, e o seu Amigo Pintor, um sujeito sensível, bondoso e atormentado por grandes dilemas existenciais.





É um livro muito fácil de se ler, sua linguagem é bem simples, uma vez que emula a linguagem de uma criança. Todavia essa aparente simplicidade traz consigo uma potência lírica que se desdobra na reflexão sobre o sentido da morte. Sugiro que o leitor atente para A) elaboração do luto, B) o sentido da arte na vida cotidiana, C) o uso das cores na expressão do sentimento e D) a situação política de exceção que restringe a liberdade do pintor. É muito importante obter um bom resultado neste primeiro exame, a fim de facilitar as coisas na segunda etapa, que ocorre em 03 de setembro.





2. FCMMG – Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais

O exame da tradicional faculdade privada de medicina acontece no domingo dia 18 de junho e sua prova foi reformulada de modo a privilegiar as questões de múltipla escolha. Lembremos que a prova de Língua Portuguesa e Literatura conta com 15 questões objetivas e exige a leitura prévia dos (excelentes) romances “As Meninas” (1973), de Lygia Fagundes Telles e “O encontro marcado” (1967), de Fernando Sabino. São dois romances consagrados pelo público e pela crítica, que há décadas encantam seus leitores. Várias vezes, em sala de aula, ouvi o seguinte comentário: “Professor, minha mãe também leu esses livros quando prestou vestibular!”





Estamos diante de duas grandes obras de arte literárias. São romances de formação, que exploram o desenvolvimento psicológico, físico e emocional de seus protagonistas, envolvidos em contextos socioculturais específicos. Embora sejam obras de leitura fluente e instigante, muitas vezes os temas abordados podem impactar o leitor: suicídio, tortura, alcoolismo, repressão, assédio, depressão e as mais diversas crises existenciais. Creio que a intenção da comissão de vestibular da FCMMG foi exatamente essa, fazer com que os vestibulandos-leitores possam confrontar suas experiências pessoais, relativas à juventude e ao amadurecimento, com a experiência (ora trágica, ora libertadora) dos personagens dos romances.





É importante pensar no uso magistral do foco narrativo em ambas as obras. Se no livro de Sabino temos um narrador em terceira pessoa que dá voz ao protagonista por meio do discurso indireto livre, no livro de Lygia nos deparamos com a polifonia, ou seja, a alternância dos narradores. Outro ponto a ser considerado é a similaridade entre as obras, que enfocam o processo de crescimento de jovens brasileiros de classe média e, dessa forma, retratam suas angústias, frustrações, anseios e conquistas. Em vários momentos é possível estabelecer relações de evidente similaridade entre os romances. Pense nisso quando fizer suas leituras e anote na última página dos livros suas impressões sobre a forma como cada autor trata dos mesmos temas e situações.





3. UFU - Universidade Federal de Uberlândia

Por último, mas não menos importante, o vestibular da consagrada universidade mineira ocorre em 02 de julho (1ª fase – prova objetiva) e 06 de agosto (2ª fase – prova dissertativa + redação). Para a realização do seu exame a UFU caprichou na escolha das obras literárias e mesclou diferentes gêneros, temáticas, nacionalidades, estilos e propostas artístico- literárias. Para se ter uma ideia, o exame contempla um filme nacional (Bacurau, 2019, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles) e um álbum musical (A fábrica do Poema, 1994, de Adriana Calcanhoto).





A escolha das obras está em acordo com a BNCC e, de acordo com o edital da universidade, “estão contempladas as diversas formas narrativas, assim

como a poesia, levando em consideração Literatura brasileira canônica e não canônica,

literatura portuguesa e literatura africana de língua portuguesa, literatura infanto-juvenil, o cinema, o teatro e a música, levando em consideração as relações intertextuais intermidiáticas.”

A leitura de obras tão diversas é um grande desafio para o candidato. Pois a lista abrange desde um romance pós-modernos português (A Sibila, 1953, de Agustina Bessa-Luís) até uma narrativa infanto-juvenil que propõe contar a história do Brasil por meio da perspectiva dos povos originários (O Karaíba, 2010, de Daniel Munuruku). Há também um livro que evidencia a poética da negritude aliada à luta antirracista ( Terra Negra, 2017, de Cristiane Sobral) além dos fabulosos contos de Machado de Assis que revelam as mazelas do escravismo no Brasil do século XIX.





Não cabe aqui comentar os oito autores selecionados e suas respectivas obras. Mas caso você se interesse em aprofundar seus conhecimentos dos livros dos vestibulares de inverno, você pode acessar a página do youtube do Determinante On-line. Lá estão disponíveis aulas gratuitas de estudos das obras e, não se esqueça, lives de revisão nas sextas-feiras que antecedem as provas. Aguardamos você! Pegue seu café quente, seu cachecol e venha para o Det On-Line!









Flávio de Castro é bacharel e pós-graduado em Letras pela Unicamp e escritor.