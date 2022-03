Encontro Mineiro de Mulheres com Deficiência discutirá facetas do capacitismo

Nos dias 24 e 25 de março, Belo Horizonte receberá o Encontro Mineiro de Mulheres com Deficiência (foto: SHVETS/Pexels)



Nesta semana, nos dias 24 e 25 de março, Belo Horizonte receberá o Encontro Mineiro de Mulheres com Deficiência.





O assunto do encontro será as diversas facetas do capacitismo. Temas como mercado de trabalho, feminismo, empreendedorismo, moda, esporte e o trabalho das mães de pessoas com deficiências também serão destacados.









As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pela Sympla ou no site do Inclusive Nós até o dia do evento, a partir de R%uFF0430. Qualquer ingresso adquirido dará acesso aos dois dias de evento, que tem restrição de 180 vagas.



"O Encontro Mineiro de Mulheres com Deficiência é um evento totalmente organizado por mulheres com deficiência, e será uma oportunidade de debatermos sobre assuntos inerentes ao universo das mulheres com deficiência. Mulheres ativas em nossa sociedade trarão, em forma de palestras, depoimentos e mesas redondas, suas experiências e informações sobre os temas: capacitismo, mercado de trabalho e empreendedorismo, lei brasileira de inclusão, participação no esporte, feminismo e violência, moda e beleza. Serão dois dias de intensa conversa, network e oportunidades" Rosana Bastos, organizadora do evento e fundadora do Inclusive Nós.





Para encerrar o encontro, haverá um desfile de moda dirigido pelo estilista mineiro, Renato Loureiro, que colocará a sua assinatura em looks usados por modelos com e sem deficiência.