Programa ajuda mulheres vítimas de violência a conquistar trabalho e renda

Una lança programa para ajudar vítimas de violência doméstica a conquistarem independência financeira (foto: Foto de Karolina Grabowska no Pexels)

A dependência financeira é, muitas vezes, um obstáculo para mulheres vítimas de violência doméstica que querem sair do eixo da agressão. Esse cenário deixa elas ainda mais suscetíveis ao feminicídio.



Diante disso, a Una Cidade Universitária – instituição da Ânima Educação – lança o programa Una Mulheres, para oferecer treinamento, orientações e desenvolvimento de habilidades profissionais básicas para que elas possam ser reinseridas no mercado de trabalho.



A iniciativa, lançada no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, é uma parceria com o banco de empregos “A Vez Delas”, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).

Além disso, o programa é aberto a todas as mulheres que sofrem violência doméstica. Elas podem procurar orientação acerca da participação na Una, através do Escritório de Serviços de Assistência Judiciária da Una (Esajuna), que funciona no Campus João Pinheiro da Una.Mulheres que buscarem atendimento em entidades de enfrentamento à mulher (DEAMs e parceiras Sedese) também serão direcionadas ao projeto. Ao entrar em contato, a mulher é inscrita no projeto e poderá entrar em uma das trilhas de aprendizagem.

Una lança programa para ajudar vítimas de violência doméstica a conquistarem independência financeira (foto: Divulgação)

“Uma das bases necessárias para romper o ciclo da violência intradomiciliar é reduzir a dependência dos seus agressores. Esse é um problema coletivo, que diz respeito a todos os que estão comprometidos com a construção de uma sociedade democrática e igualitária”, defende a coordenadora do projeto Una Mulheres, professora Daniela Mateus.

O projeto é estruturado em três frentes: treinamentos e desenvolvimento de habilidades profissionais; suporte jurídico e oferta de serviços da Clínica Integrada, como psicologia, estética e nutrição, fundamentais à saúde e recuperação da autoestima.

O treinamento será realizado pelos estudantes universitários da Una, mentorados por professores, e terá enfoque nas áreas de gestão, tecnologia e estética. Também serão desenvolvidas atividades de capacitação profissional que prepararão as mulheres para o trabalho com foco no desenvolvimento de competências, tanto técnicas quanto comportamentais.

Informações: (31) 3614-4101 ou (31) 3235-7414.