Maior acessibilidade: Palácio da Liberdade terá visitação mediada em Libras

1156

O Palácio, construído no ano de 1897, foi o palco de importantes acontecimentos da história de Minas Gerais (foto: Palácio da Liberdade/Divulgação) O antigo local de moradia trabalho dos governadores de Minas Gerais, o Palácio da Liberdade, oferecerá visitas inclusivas e gratuitas para pessoas com deficiência auditiva a partir de julho, aos sábados e domingos, das 13h às 15h. Não é necessário agendamento prévio, entretanto, para visitas escolares educativas, é necessário informar à equipe sobre a necessidade de intérprete.





Além da visita mediada em Libras, o vídeo de apresentação exibido na Sala de Cinema do Palácio foi adaptado e, desta vez, terá audiodescrição, especialmente voltado para pessoas com deficiência visual. O curta-metragem exibido conta a história do espaço, curiosidades sobre a capital mineira e a Praça da Liberdade.





“Além de promover a acessibilidade e inclusão do público surdo com as visitas mediadas, o projeto também aspira promover a sensibilização e a conscientização da população em geral. Com relação à equipe de atendimento, todos temos consciência da importância de nos prepararmos para receber todos os públicos”, afirma Suely Machado, coordenadora do Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade.

A iniciativa faz parte do programa ‘Descubra o Palácio - Projeto de Museografia e Visitação Pública ao Palácio da Liberdade’, financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o patrocínio da Copasa.





Horário das visitas acompanhadas por intérprete

Sábados e domingos: das 13h às 15h.

Julho: 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30/7

Agosto: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27/8

Esses horários valerão até o dia 27 de agosto.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.