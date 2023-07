Indígenas recebem treinamento com urna em língua originária no Amapá

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) está realizando um treinamento para os eleitores indígenas do estado. A ação da Escola Judiciária Eleitoral amapaense (EJE-AP), que começou no dia 30 de junho e terminará nesta sexta-feira (7), visa atender os povos que vivem nas aldeias de Kuahí e Kumarumã, localizadas na Região Oiapoque.

O software da urna, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi adaptado para a língua falada pelos povos originários que habitam a região, a fim de melhorar a interação entre o eleitor e o equipamento.

A urna teve o registro de candidatos fictícios, que eram representados por frutas e animais da Região Amazônica.

As traduções foram realizadas por alunos indígenas bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que integra o curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Campus de Oiapoque da Universidade Federal do Amapá (Unifap). O processo de tradução passou pela análise dos alunos em busca de um consenso para estabelecer palavras comuns entre as etnias da região.