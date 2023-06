Manto Tupinambá voltará ao Brasil após 300 anos

O manto está em terras dinamarquesas desde 1689 (foto: Museu Nacional da Dinamarca/ Divulgação)

Após 334 anos, um manto Tupinambá do século XVII será devolvido ao Brasil. As negociações foram realizadas entre o Museu Nacional da Dinamarca e o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Até o final de 2023 a peça estará de volta às terras brasileiras.