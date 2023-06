Funai divulga regras para liberar benefícios do INSS a indígenas

1156

Sede da Funai, em Brasília (foto: Mário Vilela/Funai/Divulgação) A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) publicou nesta terça-feira (27) os procedimentos para a emissão da Carteira de Atividade Rural (CEAR), que dá aos indígenas acesso a benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).





Região Norte: Manaus (AM), Atalaia do Norte (AM), Humaitá (AM), Lábrea (AM), São Gabriel da Cachoeira (AM), Tabatinga (AM), Altamira (PA), Itaituba (PA), Marabá (PA), Tucumã (PA), Macapá (AP), Boa Vista (RR), Palmas (TO), Rio Branco (AC), Cruzeiro do Sul (AC), Cacoal (RO), Guajará-Mirim (RO) e Ji-Paraná (RO).





Região Centro-Oeste: Cuiabá (MT), Barra do Garças (MT), Canarana (MT), Colíder (MT), Juína (MT), Ribeirão Cascalheira (MT), Campo Grande (MS), Dourados (MS) e Ponta Porã (MT).





Região Nordeste: Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Imperatriz (MA), Porto Seguro (BA) e Paulo Afonso (BA).





Região Sul: Guarapuava (PR), Chapecó (SC), São José (SC) e Passo Fundo (RS).





Região Sudeste: Itanhaém (SP) e Governador Valadares (MG).





A emissão poderá ser efetuada independentemente do local de residência ou de exercício das atividades do requerente, ou seja, não se restringirá à zona rural ou às terras indígenas.

Com o documento, o indivíduo poderá utilizar benefícios como salário-maternidade, aposentadorias por idade e por invalidez, seguro defeso, auxílio-reclusão, benefício por incapacidade temporária e pensão por morte.





* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.