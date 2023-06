Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, visita Bahia para avaliar conflitos fundiários

1156

(foto: Reprodução/Redes sociais)

Sonia Guajajara, a ministra responsável pelos assuntos indígenas, fez uma aparição em Porto Seguro, localizado no sul da Bahia, nesta segunda-feira (19). Ao aterrissar no aeroporto da cidade, foi calorosamente recebida por membros da comunidade indígena local, juntamente com caciques e o coordenador regional da Funai, todos celebrando sua chegada com cânticos e preces tradicionais dos Pataxós.

A ministra Guajajara viajou com uma delegação composta por Ceiça Pitaguary, Secretária de Gestão Ambiental e Territorial Indígena; Marcos Kaingang, Diretor de Mediação e Conciliação de Conflitos Fundiários Indígenas e Joênia Wapichana, Presidenta da Funai. A visita tem como objetivo participar do Marco de Resistência do Povo Pataxó e avaliar pessoalmente as zonas de tensão na área. A Bahia foi identificada como o segundo estado com maior número de violências contra povos tradicionais em 2022.

Durante sua estadia, que terminará na terça-feira (20), Guajajara tem planos de visitar as aldeias indígenas de Barra Velha e Cumuruxatibá, locais que têm sofrido com episódios de violência ligados a disputas territoriais.

No início deste ano, um gabinete de crise foi estabelecido para monitorar a situação de conflitos territoriais no extremo sul da Bahia, após a morte de dois membros da tribo Pataxó. Essas mortes ocorreram enquanto os indivíduos, de 17 e 25 anos, se deslocavam do povoado de Montinho para uma fazenda ocupada por seu grupo.

O gabinete tinha representantes de várias instituições, incluindo o Ministério dos Povos Indígenas, a Funai, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a DPU, o MPF, o CNDH e a APIB. Apesar de originalmente planejado para durar 60 dias, o prazo foi estendido em 45 dias adicionais. Agora, a visita de Guajajara tem como objetivo avaliar a situação atual da região junto às comunidades indígenas.