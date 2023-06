Tempestade destrói acampamento Yanomami e deixa crianças feridas

Uma tempestade violenta arrasou um acampamento Yanomami em Barcelos, no Amazonas, desalojando os indígenas e causando ferimentos em muitos, incluindo crianças. A situação foi divulgada pelo Ministério Público Federal (MPF) no dia 19, destacando a condição de extrema vulnerabilidade dos indígenas no estado.

O incidente, que foi registrado em vídeos compartilhados nas redes sociais, ocorreu na quarta-feira (14), afetando indígenas que estavam acampados à beira do Rio Negro e em outras áreas urbanas da cidade. Estes indígenas, incluindo aqueles que migram das aldeias para a cidade para tratar de questões burocráticas, como obtenção de documentos e benefícios sociais e previdenciários, sofreram as consequências de uma tempestade que destruiu seus escassos bens e alimentos.

A situação dos indígenas no Amazonas se deteriorou ao longo de uma década, culminando no desastre da tempestade. Os procuradores destacaram que a situação caótica é resultado da negligência do governo federal e da inação dos governos estadual e municipal. Outras tribos e regiões do Amazonas e da Amazônia, como Madiha Kulina no Rio Juruá, Hupdah, Yuhupdeh e Nadëb no Rio Negro, Pirahã no Rio Madeira, e outras no alto Rio Solimões também são afetadas pela mesma situação.