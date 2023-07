Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania LGBTQIA+ é oficializada em BH

1156

Durante a 24ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Belo Horizonte, o prefeito Fuad Noman anunciou a formação de um grupo voltado para a comunidade LGBTQIA+ (foto: PBH/Divulgação)

No último domingo (9/7), durante a 24ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Belo Horizonte, o prefeito Fuad Noman (PSD) anunciou a formação de um grupo voltado para a comunidade LGBTQIA. Nesta terça-feira (11/7), a iniciativa foi oficializada com a criação da Comissão Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania de Pessoas LGBTQIA de Belo Horizonte, conforme divulgado no Diário Oficial do Município (DOM).

O decreto, assinado pelo prefeito, estipula que a nova comissão tem como objetivo "acompanhar, avaliar e propor programas, projetos e ações voltadas para a população LGBTQIA+". O grupo será encarregado de sugerir e auxiliar na elaboração de políticas públicas que beneficiem toda a comunidade, garantindo o acesso a trabalho, renda, saúde, lazer, moradia e educação.

A Comissão será formada por representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, assim como por membros de instituições públicas e da sociedade civil.

Durante o evento LGBTQIA+, o prefeito Noman enfatizou que é responsabilidade não apenas do governo, mas de todos, olhar para as necessidades da comunidade. "A insegurança, a falta de oportunidade, o desrespeito à dignidade [contra a comunidade] nos perturba muito. Esse ato nos leva a enxergar de forma diferente. Temos aqui milhares de seres humanos que precisam de atenção e cuidado", afirmou.