Fuad anuncia criação de comissão especial para público LGBTQIAPN+ em BH

Prefeito Fuad Noman: 'Temos aqui vários seres humanos que precisam ser olhados e cuidados' (foto: PBH/Divulgação) O prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), esteve presente na 24ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ na Praça da Estação, na região Central da capital, neste domingo (9/7). Durante entrevista coletiva no evento, ele anunciou a criação de uma comissão municipal para tratar especificamente das demandas relacionadas ao público LGBTQIAPN.





A Comissão Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – CMLGBTQIA será oficializada em uma publicação no Diário Oficial do Município. A ideia é ter um órgão que vai discutir a pauta e adequá-la à realidade da atual gestão do município, além de retirar as regulamentações que engessam e dificultam as políticas públicas de atendimento à população LGBTQIAPN.













“Esse é o movimento que pode chamar a atenção de todos para que possamos olhar para a comunidade de uma forma diferente. O que significa uma pessoa humana não é sua orientação sexual ou religiosa, e sim seu caráter, sua condição de ser humano. Temos aqui vários seres humanos que precisam ser olhados e cuidados. Temos buscado fazer isso”, disse o prefeito.



Estrutura





Na edição deste ano, a Parada LGBT de BH reúne dois centros de acolhimento: um no Shopping Cidade, piso São Paulo, e outro ao lado do Mercado Central, na entrada da Avenida Augusto de Lima. Também há um posto médico com UTI móvel ao lado do palco principal, duas ambulâncias – uma ao início e outra ao fim do cortejo – e 12 tendas de apoio para informações. O evento ainda tem apoio de 294 guardas municipais e 230 policiais militares.









Investimento





Organizada pelo Centro de Luta Pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos-MG), a Parada do Orgulho de Belo Horizonte conta com o investimento de R$ 300 mil do município e R$ 50 mil de emendas parlamentares vindas da Câmara Municipal de Belo Horizonte.





A expectativa de movimentação financeira para esta edição é de R$ 19 milhões, boa parte vinda de fora da capital mineira. De acordo com o subsecretário de Direito e Cidadania, Thiago Alves da Costa, cerca de 40% do público que comparecem à Parada são do interior de Minas Gerais ou de outros estados.

Qual a definição de transfobia?





A transfobia configura qualquer ação ou comportamento que se baseia no medo, na intolerância, na rejeição, no ódio ou na discriminação contra pessoas trans por conta de sua identidade de gênero. Comportamentos transfóbicos são aqueles que dizem respeito a quaisquer agressões físicas, verbais ou psicológicas manifestadas contra a expressão de gênero de pessoas trans e travestis.





O que é um ato transfóbico?





Atos transfóbicos podem ser cometidos por qualquer pessoa, mas geralmente partem de pessoas cisgênero que não compreendem ou têm aversão à comunidade trans, desencadeando ações como crimes de ódio.









A transgeneridade





Para entender melhor as relações entre identidade de gênero, é importante saber a diferença entre cisgênero e transgênero:





Cisgênero é aquela pessoa que se identifica com seu sexo biológico, seja masculino ou feminino (exemplo: uma pessoa que nasceu com genitália feminina e se identifica com o gênero feminino é uma mulher cis).





Transgênero é aquela pessoa que não se identifica com o sexo biológico que nasceu (exemplo: uma pessoa que nasceu com genitália masculina e se identifica com o gênero feminino é uma mulher trans).





Existem, também, diferenças entre mulheres transgênero e travestis que se concentram em suas identidades de gênero e maneiras de expressá-las.





O termo transgênero pode ser utilizado para se referir às pessoas que não se identificam com o seu sexo biológico e que podem buscar tratamentos hormonais ou cirúrgicos para se assemelharem ao gênero com o qual se identificam.





Já o termo travesti se refere uma identidade brasileira relativa apenas às pessoas com o sexo biológico masculino que se identificam com o gênero feminino e não necessariamente buscam mudar as suas características originais por meio de tratamentos.





Direitos das pessoas trans no Brasil



A Constituição Federal de 1988 não faz referência explícita à comunidade LGBTQIAP , mas muitos dos seus princípios fundamentais englobam essa parcela da sociedade. É o caso do princípio da dignidade humana; da igualdade entre todos; e do dever de punir qualquer tipo de discriminação que atente contra os direitos fundamentais de todos.





Com eles, há dispositivos legais estaduais e municipais que tratam especificamente sobre a população LGBTQIAP e transfobia. Um exemplo é o Decreto 41.798 do Estado do Rio de Janeiro, de 2009, que criou o Conselho dos Direitos da População LGBTQIAP , que tem como finalidade e responsabilidade:





estimular e propor políticas públicas de promoção da igualdade e de inserção educacional e cultural dessa população;

adotar medidalegislativas que visam eliminar a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero;

receber, examinar e efetuar denúncias que envolvam atos discriminatórios contra membros da comunidade LGBTQIAP .





Outros avanços legislativos envolvem o reconhecimento em 2018, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do direito das pessoas de alterarem seu gênero e nome civil nos cartórios – agora, sem a obrigatoriedade de passar por cirurgia de redesignação.





Há também a decisão do STF de 2019 de enquadrar crimes de LGBTfobia na lei do racismo – com as mesmas penas –, enquanto uma legislação específica não é elaborada.





Dados sobre a transfobia no Brasil





O Brasil ainda não possui dados oficiais sobre LGBTfobia em geral e os dados sobre a transfobia no país são divulgados pela Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) anualmente com base, principalmente, em notícias publicadas pela mídia.





Como já comentado, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo – o que não configura apenas assassinatos, mas também inclui outras causas de morte, como suicídio e lesões em decorrência de agressões.





Brasil tem Secretaria LGBTQIA





Atualmente, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania conta com a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA , comandada pela travesti paraense Symmy Larrat.





Junto ao Ministério da Justiça, a Secretaria LGBTQIA articula projetos para proteção da população trans, inclusive com participação da Antra e das deputadas Erika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG), as primeiras parlamentares transgênero da história do Congresso Nacional.