Sine oferece mais de 13,7 mil vagas de emprego em Minas

Sine-MG: postos do estado oferecem mais de 13,7 mil vagas de emprego (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais disponibilizam 13.762 vagas nesta segunda-feira (11/9). Os números são do Painel de Informações sobre o sistema.

Pela internet, o trabalhador pode ter acesso às oportunidades disponíveis em todas as unidades do Sine no estado. Para facilitar a pesquisa, há filtros por região, município, ocupações e unidades.

Conforme o painel, do total de vagas disponíveis, 304 são para pessoas com deficiência.

Funções e localidades

Telemarketing ativo e receptivo é a ocupação com o maior número de vagas, com 1.106. Em seguida vem servente de obras, com 998, alimentador de linha de produção 942, motorista de caminhão 501 e faxineiro, com 495 vagas nos postos do Sine no estado.

A unidade do Sine com o maior número de vagas é a de Uberlândia, na Região Triângulo Mineiro, com 3.445. Em segundo lugar vem o Sine Pedro Leopoldo, na Grande BH, com 1.312 oportunidades, seguido pelo Sine BH Central de Vagas, na Cidade Administrativa, também Grande BH, com 745 vagas.

Como se candidatar

Todas as vagas de emprego estão disponíveis no Portal Emprega Brasil. Interessados podem se cadastrar no aplicativo Sine Fácil, disponível para os aparelhos celulares com sistemas operacionais Android ou iOS.

O atendimento presencial de intermediação de mão de obra nas unidades é feito por meio de agendamento pela internet.